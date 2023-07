Esplorando le acque dell’Arvo: La canoa kayak nel cuore verde della Sila.

Nel cuore del Parco Nazionale della Sila, un territorio immerso nella natura e vocato alle attività outdoor, batte il cuore sportivo italiano della canoa kayak. Dal 17 al 21 luglio 2023, la rappresentativa giovanile della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), vincitrice della gara di selezione a Castel Gandolfo, si è ritrovata in ritiro di preparazione sportiva presso il Parco Nazionale della Sila.

Il Parco Nazionale della Sila, un’area protetta di circa 74.000 ettari prevalentemente montana, è caratterizzato da incantevoli paesaggi dominati da foreste, boschi e prati, che offrono un ambiente unico per la pratica di sport acquatici. Tra gli spettacolari scorci di laghi come l’Arvo, Cecita e Ampollino, gli atleti hanno trovato il luogo ideale per allenarsi a contatto con una natura incontaminata.







L’Arvo, un lago perfetto sia dal punto di vista tecnico che paesaggistico, ha accolto le giovani promesse della canoa, regalando loro l’opportunità di allenarsi in quota, respirando aria purissima e beneficiando di un clima ideale, tipico dell’Altopiano silano.

La visita al Centro Sportivo Lorica ha offerto agli atleti un’esperienza unica, con i responsabili delle squadre che hanno elogiato le potenzialità dell’Arvo per la pratica del canottaggio. Carlo Agoletto, responsabile del settore giovanile del Circolo Canottieri Aniene, ha ringraziato la FICK per l’opportunità di allenarsi in un luogo così favorevole, in preparazione per la gara interregionale sul Lago di Mormanno. Anche Gian Marco Patta, presidente del Circolo Nautico Oristano, ha elogiato il lago come una splendida cornice per gli atleti e ha espresso gratitudine al Centro Sportivo Lorica e al Parco Nazionale della Sila per l’accoglienza entusiasta.

Il Parco Nazionale della Sila, impegnato nella promozione di pratiche sportive sostenibili, si è mostrato entusiasta di sostenere la canoa kayak sull’Arvo. Il presidente del Parco, dott. Francesco Curcio, ha salutato gli atleti impegnati nelle attività di allenamento, mentre l’arch. Ilario Treccosti, Direttore del Parco, si è detto orgoglioso di accogliere nuovamente una squadra sportiva di alto livello e promuovere gli sport acquatici nella splendida cornice della Sila.

Gli atleti hanno anche avuto l’opportunità di visitare il Centro Visite Cupone e la Riserva dei Giganti di Fallistro, guidati dalla dott.ssa Ada Occhiuzzi, responsabile marketing per il Parco della Sila. Durante la visita, hanno potuto ammirare le bellezze naturali e le peculiarità del territorio silano.

Il Parco Nazionale della Sila, oltre a essere una meta ideale per gli amanti dell’outdoor e degli sport acquatici, rappresenta una risorsa economica di grande importanza per l’intera regione. Grazie a iniziative come questa, che favoriscono la pratica sportiva in armonia con la natura, il cuore sportivo della Sila continua a pulsare con energia e passione.