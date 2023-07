Lo slogan è in piena sintonia con l’iniziativa posta in essere dai gestori della struttura mercatale di via Giovanni Verga a Crotone.

Il Farmer’s Market, infatti, è cosa ormai risaputa, non è solo un mercato ma è anche un mercato!!! Si!!! Perché è soprattutto amore e passione per la terra – vedi, appunto, il nome dell’Associazione che lo gestisce: MagnAmore – ma, anche, tradizione, cultura, arte e, perché no? Immaginazione!!!

Lo testimonia la singolare, quanto simpatica, “iniziativa”, ultima in ordine di tempo, che si sono inventati gli organizzatori per rendere più evidente ed apprezzabile l’eccellente qualità e l’assoluta freschezza dei prodotti posti in vendita e garantiti dal “KM ZERO E LODE”.

Si tratta di alcuni giochi della natura che vengono colti ed immortalati dagli operatori e, quindi, dopo essere stati elaborati dalla loro fantasia ed immaginazione, catalogati (con tanto di didascalia) in un raccoglitore, in modo da realizzarne una accattivante brochure da distribuire agli avventori domenicali della struttura.

Il tutto per rendere meno opprimente la soffocante stagione in corso, alleviando e fronteggiando la calura di questi giorni che, purtroppo, nei campi diventa da girone dantesco…ovvero infernale!!!







Questa settimana, la scena è stata letteralmente rubata dalla cosiddetta zucca d’acqua, dolce, nutriente ed ipocalorica. Prevalentemente composta da acqua e fibre. Consumata regolarmente favorisce la diuresi e la regolarità intestinale. La polpa è ricchissima di vitamine, minerali e antiossidanti che producono numerosi benefici in tutto l’organismo…e, poi, si presta, più di ogni altro ortaggio, a quegli scherzi della natura che fanno al caso nostro, degni di essere immortalati e pubblicati.

Come si evince, appunto, dalle eloquenti fotografie che seguono:

Il serpentello “Zuccolo”; “Zuccoli” addormentati su un soffice letto di melanzane; Danza sincronizzata di “Zuccoli”; Danza sincronizzata di “Zuccoli” con intruso; Zuccoli in amore; Angurie kiwi e miniangurie 5^ misura e così via……

Tutto questo, giusto per sdrammatizzare un po’, in un’estate talmente torrida da mettere a durissima prova ed a serio rischio gli orti estivi, già decimati dalla peronospora, a causa delle piogge cadute a maggio/giugno; ma, l’amore e la passione per la terra significa anche e soprattutto questo: accudire l’orto come un figlio, specialmente nei momenti in cui hanno maggiore bisogno e, spesso, con dispendio immane di risorse ed energie. Questo è quello che stanno facendo in questi giorni gli “eroi” del Farmer’s Market con quasi 50 gradi di temperatura….LAVORANDO IN CAMPAGNA PER STUPIRE IN CITTA’.