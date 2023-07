La splendida spiaggia della Marinella di Cirò è pronta ad accogliere vacanzieri e locali per la nuova stagione estiva, grazie agli sforzi del sindaco Mario Sculco e dei team di pulizia. Preparandosi per il grande afflusso di visitatori, l’amministrazione comunale ha garantito che l’arenile sia stato completamente ripulito da ogni detrito portato dal mare durante l’inverno.

Il sindaco Sculco ha sottolineato l’importanza di mantenere l’ambiente incontaminato e ha coordinato un’operazione di pulizia rispettosa della natura. Mezzi meccanici appartenenti alle ditte Morelli e Cortese hanno lavorato per ripristinare l’arenile senza danneggiare la ricca flora autoctona presente nella zona.

Tra le piante protette e rispettate si trovano il Giglio di mare (Pancratium maritimum L.), il Papavero Cornuto (Glacium flavuim Crantz), la ginestra bianca (Retama raetam (Forssk,)Webb&Berthel. Subsp. Gussonei(Webb) Greuter), l’Achillea maritima L. e l’Eryngium maritimum L., che formano una cornice naturale suggestiva per la spiaggia.







Il sindaco ha dato istruzioni precise agli operatori di pulizia affinché prestassero particolare attenzione alla salvaguardia di queste specie rare. Inoltre, la preziosa oasi del Giglio di mare, protetta dal dedidcato ambientalista Nicodemo Vasamì, è stata esclusa dalla pulizia dell’arenile per preservarne l’integrità.

Oltre alla protezione dell’ambiente, l’amministrazione comunale ha tenuto a cuore anche le esigenze delle persone diversamente abili, con l’installazione di piste che agevolano l’accesso alla battigia. Questo connubio tra la natura e il rispetto dell’ambiente, insieme all’attenzione verso le persone con disabilità, rende la Marinella di Cirò un vero gioiello del meridione italiano.

La spiaggia è attraversata dal fiume “u Stumilu”, che ospita anguille e funge da sentinella di un ambiente sano. Qui, anche aironi, gallinelle d’acqua e fenicotteri si fermano durante i loro passaggi migratori, testimoniando la purezza dell’ecosistema.

Come cittadini e visitatori, è nostro dovere mantenere questo paradiso naturale pulito e rispettato. Ognuno di noi può fare la sua parte, evitando di sporcare l’ambiente circostante, utilizzando i contenitori per i rifiuti e, soprattutto, evitando di abbandonare plastica e vetro sulla spiaggia. Conservare la bellezza e l’integrità della spiaggia della Marinella è un impegno di tutti, affinché questa perla del meridione possa continuare a splendere come uno dei tesori più incontaminati della Calabria, sia per i visitatori che per le tartarughe marine che la prediligono, lontano dal cemento e immersa nella natura.