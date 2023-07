CRUCOLI – Con luglio che volge al termine e che dal punto di vista delle presenze non è certo stato ai livelli degli anni migliori (nonostante un sensibile aumento di arrivi nella seconda quindicina del mese), il programma degli eventi attrattivi, stilato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, entra nel vivo con il mese del solleone per antonomasia e gli spettacoli e le manifestazioni all’aperto saranno di sicuro interesse per villeggianti e comunità locale.

La sera dopo, sul lungomare centro di Torretta, per la serie “Le notti di Crucoli” (concerti itineranti) si terrà il Zabatta Staila Show, musica e intrattenimento puro a cura della band cosentina che da tredici anni, rigorosamente con i singolari costumi in maschera, porta il dialetto calabrese per le piazze della nostra regione, non dimenticando uno storico concerto a Manhattan, tra i grattacieli newyorkesi.

Il primo appuntamento, di natura musicale e di particolare spessore artistico, è datato mercoledì 2 agosto, con il concerto dei Sud Sound System nella centralissima piazza Di Bartolo a Crucoli. Il gruppo, originario del Salento, è ciò che viene definito “un sound system” di musica raggamuffin e dance reggae, che amalgama i ritmi giamaicani alle sonorità della propria terra d’origine, come l’uso del dialetto salentino e le ballate di pizzica e tarantella. Inizio esibizione a partire dalle ore 22:00.

Il 4 agosto, nel centro storico collinare, l’associazione “Noi per Crucoli” proporrà il Summer Baby Party, mentre domenica 6, sempre a cura della stessa associazione, l’iniziativa, già presentata il 28 luglio, “Urban Trekking e Musica”, una passeggiata culturale per le vie del paese, con partenza alle 18,00 da Piazza Di Bartolo, mentre martedì 8, nell’ambito de “Le notti di Crucoli – Concerti itineranti”, in piazza Di Bartolo si esibiranno i Castrum Sound.

Nella settimana che introduce al ferragosto, mercoledì 9, dalle 21,30 nella piazza principale del capoluogo, verranno premiati i vincitori della seconda edizione del Concorso Letterario Città di Crucoli, organizzato dall’Associazione “La Nave di Ulisse” di Settimo Milanese, in collaborazione con le associazioni “Donne di Crucoli”, “Tutti per Crucoli”, “Circolo Culturale Mediterraneo”, “Noi per Crucoli e Anteas Crucoli, e con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Crucoli.

Giovedì 10 l’attesa serata di cabaret, per l’estate crucolese 2023, con lo show del noto attore comico partenopeo Biagio Izzo che si esibirà sul palco allestito sul lungomare nord di Torretta con il suo particolare on man show.

La sera dopo si torna in paese dove l’associazione “Tutti per Crucoli” ripropone per il diciannovesimo anno la caratteristica Degustazione dei Vini, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale ed in collaborazione con molte cantine del cirotano. Nel corso della serata, oltre all’allestimento di stand enogastronomici di piatti e prodotti tipici della tradizione crucolese, il “Circolo Mediterraneo” presenterà la quadriglia calabrese, ballo tradizionale in abiti d’epoca; a seguire, verso le 22,00, il concerto dei Tira Taranta, band etno-folk acrese, finalista del Premio Mia Martini 2018, con il loro Anime Libere Tour.

La sera di sabato 12 agosto, due eventi in contemporanea: il Memorial Antonio Scarpino, nell’area verde ex Ottagono di Torretta, ed uno spettacolo teatrale, a cura dell’Amministrazione Comunale, in piazza Di Bartolo a Crucoli.

Nella seconda domenica del mese, come da consolidata tradizione crucolese, riflettori accesi sulla rinomata Sagra della Sardella, che animerà la centralissima piazza crucolese (e bis il lunedì) con la distribuzione delle tante varianti a base della tipica crema piccante locale, mentre sul palco si esibiranno (il 13) i Mascarimiri e la Banda Pilusa Zazà e (il 14) la Ciccio Nucera Band.

Il ferragosto sarà quest’anno caratterizzato dal ritorno (dopo alcuni anni) della Festa della Madonnina di Lourdes, mentre mercoledì 16, nell’area ex Ottagono, l’associazione “Yacht Club” organizzerà la Festa in onore di San Francesco, la cui effige marmorea è posta da diversi anni proprio all’ingresso dell’area verde.

Il 17 agosto torna anche la grande musica, con il concerto di Donatella Rettore, o semplicemente Rettore, sul palco allestito sul lungomare nord di Torretta: la cantautrice ed attrice di Castelfranco Veneto, dall’alto dei suoi quasi cinquant’anni di carriera, è nota per il suo stile dissacrante e ironico, ma fu anche tra le prime artiste italiane a capire l’importanza dell’immagine, all’avanguardia e aggressiva, e della performance, utilizzata nelle sue esibizioni televisive e live, sempre con grande ironia e gusto per la provocazione.

Nel corso della stessa serata, la Pro Loco Crucoli, sempre in zona lungomare nord, presenterà il Kilometro del gusto.

Venerdì 18 agosto, nella zona centrale del Lungomare Kennedy, si esibirà il cantautore calabrese Santino Cardamone: l’artista, petilino d’origine ma bolognese d’adozione, proprio nel capoluogo emiliano ha frequentato il DAMS e il conservatorio G.B Martini; si definisce un “cantautore folk blues” influenzato da Vinicio Capossela, Fabrizio De André, Domenico Modugno e Iron Maiden.







Un altro artista calabrese, il 36enne Fabio Curto, già vincitore del talent The Voice of Italy 2015, salirà sullo stesso palco sabato 19 agosto.

Si torna a teatro, mercoledì 23, nell’apposita area della Villa Comunale di Torretta, con una rappresentazione a cura del Circolo Mediterraneo, il quale la sera dopo presenterà, nella medesima location, l’opera di Giuseppe Virardi, “Dizionario del dialetto e della cultura dell’area cirotano”, fresco di pubblicazione.

Due serate all’insegna della musica d’autore che faranno da ideale apripista al Gran Premio Manente, manifestazione che mira a scoprire e lanciare musicisti e registi emergenti della nostra regione e che si svolgerà nella particolare location del Santuario di Manipuglia, il 20 e 21 agosto.

