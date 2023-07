ADVERTISEMENT

La strada provinciale Cirò-Cirò Marina è disseminata da buche e da avvallamenti, che stanno causando molti danni alle macchine in transito. La strada ha bisogno di manutenzione e soprattutto di nuova bitumazione specialmente dopo che la stessa è stata interessata dall’attraversamento della nuova rete elettrica. Diversi episodi ultimamente stanno interessando gli automobilisti che a loro insaputa finiscono con le proprie auto in queste buche e avvallamenti causando svariati danni, come l’ultimo episodio registratosi lunedi scorso, quando l’auto ha preso in pieno la grossa buca che si trova sul rettilineo prima della zona Pagoda. Qui dove un piccolo ponticello è interessato da smottamento del tratto di strada e dove si sono formate delle buche pericolose non segnalate, la ruota dell’auto cadendo nella buca, non solo ha piegato il cerchione ma il forte urto ha fatto spaccare il vetro del parabrezza. E non è l’unico episodio che si è verificato, sono molti gli automobilisti che hanno subito danni, molti dei quali hanno avvisato anche il sindaco di Cirò Mario Sculco, anche se la strada è di competenza della Provincia, dove il primo cittadino ha assicurato che avrebbe avvertito il sindaco di Cirò Marina nonché il Presidente della Provincia Sergio Ferrari affinchè intervenga tempestivamente a far bitumare la strada provinciale che da Cirò Marina va a Cirò per evitare che gli automobilisti continuano a subire danni .