La magia della musica italiana risuonerà questa sera, 2 Agosto, nella splendida cornice di Piazza Diaz. L’attesa è alle stelle, e non è difficile capire perché: l’Orchestra Spettacolo “Tammurriata Nera” si esibirà in un entusiasmante tributo a Renzo Arbore e all’Orchestra Italiana!

L’orchestra, composta da 15 talentuosi musicisti in uniforme, salirà sul palco alle ore 22.00 per regalarci una serata indimenticabile. Il repertorio spazierà tra i grandi successi di Renzo Arbore e le indimenticabili melodie dell’Orchestra Italiana, che hanno fatto ballare e cantare generazioni intere.

La Tammurriata Nera, famoso brano di Arbore, darà il via alle danze, coinvolgendo il pubblico con il suo ritmo coinvolgente. La magia della musica e della danza si fonderanno in un connubio perfetto, in cui la passione e l’energia contagiosa degli artisti conquisteranno tutti i presenti.







Il concerto promette di essere un’esperienza unica, con oltre due ore di spettacolo che trascineranno gli spettatori in un vortice di emozioni e nostalgia. Le note dei vari strumenti si fonderanno in un caleidoscopio sonoro, regalando momenti di pura gioia e felicità.