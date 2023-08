Casabona, una pittoresca cittadina situata nel cuore della regione Calabria, è pronta a celebrare un evento storico di grande importanza: i 130 anni della Banda Musicale Città di Casabona. Fondata nel lontano 1892, la Banda ha da allora accompagnato con le sue melodie i momenti di gioia e di commozione della comunità locale.

𝐋𝐚 𝐍𝐚𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞

La storia della Banda Musicale Città di Casabona è intrisa di passione, dedizione e impegno costante da parte di generazioni di musicisti e direttori. Fin dalle sue umili origini, la Banda ha continuato a crescere e a migliorarsi, diventando un simbolo di orgoglio per tutta la comunità casabonese.

𝐈𝐧 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟑𝟎° 𝐀𝐧𝐧𝐢: 𝐈𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝟒 𝐀𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨

Per celebrare questo eccezionale traguardo, l’Orchestra, guidata dal talentuoso Maestro Francesco Novello, terrà un concerto imperdibile intitolato “𝐈 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝟏𝟑𝟎 𝐀𝐧𝐧𝐢”. L’evento si svolgerà il prossimo 4 agosto alle ore 21:30 presso la Piazza Eroi Casabonesi.

Il programma musicale del concerto sarà vario ed eclettico, toccando diversi generi e stili, dalla classica Marcia Sinfonica al repertorio moderno per Orchestra Fiati, passando per il Blues, il Jazz e arrivando fino ai giorni nostri con il fascino della musica Swing e Klezmer. Sarà un’esperienza emozionante e coinvolgente per tutti gli amanti della musica.







𝐈𝐧 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐌𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢

A impreziosire ulteriormente questa indimenticabile occasione, la Banda Musicale Città di Casabona avrà l’onore di ospitare il Maestro Giovanni Punzi, primo clarinetto solista del Teatro Massimo di Palermo e Direttore Artistico dell’Accademia Mediterranea del Clarinetto. Grazie alla generosità della casa musicale 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝐂𝐫𝐚𝐦𝐩𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬, il Maestro Punzi si esibirà al concerto, regalando al pubblico momenti di pura magia musicale.

𝐈𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚

L’intera comunità di Casabona è invitata a partecipare a questo evento speciale per rendere omaggio alla Banda Musicale Città di Casabona e a tutti coloro che, con il loro impegno, hanno contribuito a scrivere la sua storia. Sarà un’occasione per ritrovarsi insieme, rafforzare i legami e condividere momenti di gioia e di commozione attraverso la musica, un linguaggio universale capace di unire le persone.

La celebrazione dei 130 anni della Banda Musicale Città di Casabona sarà un momento indimenticabile e un segno tangibile dell’amore e dell’apprezzamento che la comunità nutre per questa istituzione. Auguriamo a tutti i partecipanti di vivere un’esperienza indimenticabile e di continuare a sostenere la musica e le tradizioni che rendono Casabona un luogo unico e speciale.

Non mancate l’appuntamento con il concerto del secolo, “𝐈 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝟏𝟑𝟎 𝐀𝐧𝐧𝐢”, il prossimo 4 agosto alle ore 21:30 presso la Piazza Eroi Casabonesi. La Banda Musicale Città di Casabona vi aspetta per festeggiare insieme questa straordinaria ricorrenza. Vi aspettiamo numerosi!