A causa di un mare agitato, una imbarcazione a vela è naufragata nel pomeriggio di ieri, finendo spiaggiata sulla costa di Cirò Marina, di fronte al lido Malibù. L’incidente ha richiesto il pronto intervento della Guardia costiera, Polizia locale e dei Vigili del fuoco.

Fortunatamente, i tre occupanti dell’imbarcazione sono stati prontamente soccorsi e aiutati a scendere sulla spiaggia sani e salvi. Le autorità hanno lavorato con tempestività per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e prevenire ulteriori danni.

Il maltempo sembra essere la causa principale dell’incidente, poiché il mare agitato ha reso difficile la navigazione dell’imbarcazione a vela, costringendola a finire accidentalmente sulla costa sabbiosa.

I residenti e i bagnanti hanno assistito all’operazione di salvataggio con preoccupazione e sollievo, apprezzando l’efficace coordinamento delle forze di soccorso.







Al momento, le autorità stanno indagando ulteriormente sull’accaduto e valutando le cause dell’incidente. Nel frattempo, si invitano gli operatori marittimi e i diportisti ad essere estremamente cauti durante le condizioni di mare agitato e a seguire tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza in navigazione.

Il lido Malibù e le spiagge circostanti rimarranno aperti al pubblico, ma si raccomanda a tutti i bagnanti di prestare attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità in caso di emergenza.