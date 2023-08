Il progetto “Pastori Custodi 2023” giunge al suo culmine martedì 8 agosto presso l’Azienda Garofalo/Cistaro, situata nella suggestiva località di Difisella Bivio Miglierite, appartenente al Comune di Cotronei. Questo evento, organizzato congiuntamente dal Gal Kroton e dal Parco della Sila, è stato ideato con l’intento di valorizzare la preziosa figura del pastore e promuovere le produzioni zootecniche legate al territorio montano.

Un ruolo cruciale: Il Pastore Custode

I pastori, custodi instancabili dei territori in cui pascolano i loro greggi, assumono un ruolo fondamentale nella prevenzione di eventi calamitosi, in particolare riguardo agli incendi boschivi. La loro presenza costante e professionale all’interno delle aree naturali rappresenta una protezione preziosa per la fauna, la flora e l’ecosistema nel suo complesso. Questo evento è un’occasione per celebrare e riconoscere il loro impegno e dedizione alla cura del territorio.

Promuovere le produzioni zootecniche legate alla Montagna e al Parco della Sila







La Montagna e il Parco della Sila sono tesori naturali inestimabili, e proprio in questo contesto si sviluppano produzioni zootecniche di altissima qualità. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare un caseificio mobile, uno strumento essenziale che consente agli allevatori di montagna di produrre reddito dal latte ottenuto dal proprio bestiame. Questo contribuisce a preservare le tradizioni e le economie locali, favorendo al contempo uno sviluppo sostenibile delle attività agro-pastorali.

Focus sulla prevenzione: cura dei boschi e dei pascoli

La protezione e la conservazione dei boschi e dei pascoli sono essenziali per mantenere l’equilibrio ecologico del territorio montano. Durante l’evento, verrà dedicato un momento specifico alle tecniche di prevenzione degli incendi boschivi e alle buone pratiche di cura del territorio. Gli esperti condivideranno conoscenze e esperienze per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela ambientale e come ciascuno possa contribuire alla salvaguardia delle risorse naturali.

La sagra dei prodotti legati alla capra ed ai prodotti di montagna

L’evento vedrà anche la partecipazione di una sagra dedicata ai prodotti legati alla capra e ai prodotti tipici della montagna. Questa sagra darà l’opportunità di scoprire e gustare le prelibatezze prodotte localmente, che rappresentano l’autenticità e la genuinità delle tradizioni enogastronomiche del luogo.

Partecipazione delle Istituzioni Locali e operatori del settore forestale e turistico

L’importanza dell’evento è rafforzata dalla partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni Locali, sia pubbliche che private, che condividono l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile della Montagna e del Parco della Sila. Inoltre, saranno presenti anche operatori del settore forestale e turistico, dimostrando l’interesse comune per la valorizzazione e la conservazione di questo prezioso patrimonio naturale.

L’Evento dei Pastori Custodi 2023 rappresenta un momento di condivisione, valorizzazione e protezione del territorio montano, delle sue tradizioni e delle produzioni zootecniche locali. Grazie alla presenza attenta e amorevole dei pastori custodi, il patrimonio naturale della Sila è protetto e valorizzato, garantendo uno sviluppo sostenibile per le generazioni future. La partecipazione delle Istituzioni Locali e degli operatori del settore dimostra il sostegno e l’impegno di tutti coloro che lavorano per la tutela della Montagna e delle sue risorse uniche.