Le negoziazioni delle azioni di E-Globe inizieranno mercoledì 9 agosto 2023.

E-Globe S.p.A., un'innovativa piccola e media impresa (PMI) con sede a Cirò Marina in Calabria, Italia, specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento tramite la propria piattaforma www.climamarket.it, ha completato con successo la sua offerta pubblica iniziale (IPO) ed è stata ammessa alla negoziazione su Euronext Growth Milan (EGM), la piattaforma di scambio multilaterale gestita da Borsa Italiana S.p.A. Questo traguardo è stato raggiunto dopo il posizionamento di azioni ordinarie, che ha comportato una raccolta totale di circa €5,2 milioni. Le negoziazioni delle azioni di E-Globe inizieranno mercoledì 9 agosto 2023.

L’IPO di E-Globe è stata condotta attraverso il posizionamento di un totale di 3.151.000 azioni ordinarie, di cui 2.848.000 azioni di nuova emissione nell’ambito di un aumento di capitale riservato e un massimo di 303.000 azioni che verranno collocate nell’esercizio dell’opzione di sovrapprezzo concessa dal principale azionista, Ecan Holding S.r.l., a Integrae SIM S.p.A., che agisce come Coordinatore Globale. Il prezzo di posizionamento per le azioni ordinarie è stato fissato a €1,65 per azione.

La raccolta complessiva dell’azienda ammonta a circa 5,2 milioni di euro, esclusivamente tramite l’aumento di capitale, derivante da sottoscrizioni da parte di importanti investitori istituzionali e professionali italiani e internazionali. Un ulteriore massimo di circa 0,5 milioni di euro potrebbe essere raccolto attraverso l’eventuale esercizio dell’opzione di sovrapprezzo entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni su EGM.

Il valore patrimoniale di E-Globe all’inizio delle negoziazioni, in base al prezzo dell’offerta, è stimato intorno a 30 milioni di euro. Il flottante rappresenterà il 21,34% del capitale sociale (23,08% se l’opzione di sovrapprezzo verrà esercitata integralmente), calcolato solo sulle azioni ordinarie.

Invitalia S.p.A., in qualità di gestore del “Fondo Cresci al Sud”, ha investito 1,5 milioni di euro nell’IPO di E-Globe, dimostrando il suo sostegno alla crescita e all’innovazione dell’azienda.

Informazioni su E-Globe S.p.A.

E-Globe S.p.A., fondata nel 2009, è una PMI italiana che opera nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti per la climatizzazione, caldaie, biomasse, energia rinnovabile, servizi e accessori. L’azienda si dedica alla promozione di prodotti e soluzioni per la green economy, tra cui generatori a basse emissioni di CO2 alimentati da fonti di energia rinnovabile come pannelli solari, pompe di calore e fotovoltaico.

E-Globe opera distribuendo prodotti provenienti direttamente dai produttori nazionali e internazionali (OEM), che vengono quindi venduti attraverso canali fisici (negozio a Cirò Marina) e online tramite la piattaforma Climamarket. La piattaforma di e-commerce dell’azienda, Climamarket.it, riconosciuta come la migliore piattaforma di e-commerce in Italia nel settore della climatizzazione e del riscaldamento, ha contribuito in modo significativo alla crescita dei ricavi, vantando un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 48% dal 2014 al 2022.

In linea con il suo impegno per la sostenibilità, E-Globe si è associata a Treedom per piantare alberi e ridurre le emissioni di carbonio. La dedizione dell’azienda alle pratiche eco-friendly si estende alla selezione dei prodotti, che rispettano le normative ambientali. E-Globe offre inoltre vari servizi ai clienti, tra cui supporto all’installazione, assistenza tecnica e un robusto centro di assistenza clienti.







Il focus di E-Globe sull’innovazione e sulle pratiche responsabili dal punto di vista ambientale la posiziona come un attore chiave nel settore della green economy, in linea con la tendenza globale verso pratiche e soluzioni aziendali sostenibili.

Il Futuro di E-Globe

La quotazione di successo su Euronext Growth Milan rappresenta un passo significativo per E-Globe, che mira ad espandere la propria presenza, rafforzare la sua posizione sul mercato e sviluppare ulteriormente le sue iniziative legate alla green economy. Con le sue innovative offerte di prodotti, l’impegno per la sostenibilità ambientale e la solida traiettoria di crescita, E-Globe è ben posizionata per contribuire a un futuro più eco-friendly ed efficiente dal punto di vista energetico.