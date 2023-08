Questa notte, venerdì 12 agosto, un grave incidente stradale ha scosso la Statale 106, lasciando dietro di sé un morto e tre feriti gravi. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra lo svincolo per Cutro e l’autovelox alla fine della discesa da Sant’Anna.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento, ma si sa che due veicoli sono entrati in collisione frontale. Una delle vetture coinvolte ospitava la vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota. La collisione è avvenuta con violenza nel tratto stradale menzionato.

Le squadre del Suem 118 sono state tempestivamente allertate e si sono precipitate con le ambulanze sul luogo dell’incidente. I medici hanno confermato il decesso di una persona e hanno immediatamente iniziato a prestare soccorso agli altri tre feriti, che sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso di Crotone. Tra i feriti, due sono stati classificati in condizioni critiche (codice rosso), mentre il terzo è stato classificato come giallo.







Le operazioni di soccorso hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, che hanno estratto le vittime dai veicoli coinvolte nell’incidente. Le forze dell’ordine, in particolare la Polizia stradale, hanno avviato le indagini per stabilire le cause esatte dell’incidente e hanno effettuato i necessari rilievi.

A causa dell’incidente, il traffico lungo la Statale 106 è stato notevolmente rallentato e gestito con senso alternato, creando disagi per gli automobilisti. L’area dell’incidente è stata resa sicura dalle squadre di soccorso e dalle autorità competenti.

L’incidente rappresenta un triste promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e dell’attenzione necessaria alla guida. Le autorità continuano a indagare per comprendere appieno le dinamiche dell’incidente e per prevenire situazioni simili in futuro.