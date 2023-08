Il sindaco Raffaele Falbo, ha accolto nella medievale Torre Aragonese di Torre Melissa l’importante evento-Vendemmia turistica,dove l’ex sindaco Francesco Paletta, nonché vice presidente “Città del vino”, ha partecipato all’ottima iniziativa estiva di –Città del vino– per discutere,nella suggestiva cornice della Torre Aragonese, con amministratori ed addetti ai lavori, dei nuovi dati del Movimento turismo del vino ma anche del progetto della ” vendemmia turistica ” che sta riscuotendo grande interesse.

È stata l’occasione– scrive in una nota Paletta:” per parlare delle attuali problematiche del mondo vitivinicolo e degli aspetti della nuova frontiera dell’enoturismo che la Calabria dovrà sviluppare”. Presenti all’iniziativa Dorina Bianchi per il MTDV, Natale Carvello del GAL KR ed Angelo Radica Presidente Città del vino, Luigi Foresta , Carmine Macrì.