“L’apparenza Inganna”: Tra grottesco e riflessione, una commedia che scava nei vizi della società moderna.

Nella pittoresca cornice dei Teatri Casali del Manco a CS, si è svolta una memorabile serata di teatro con la rappresentazione della commedia “L’apparenza Inganna”. Questo affascinante spettacolo, diretto con maestria da Giovanni Malena, presidente della Compagnia Teatrale Krimisa di Cirò Marina, ha catturato l’attenzione del pubblico con una trama avvincente e interpretazioni brillanti.

La storia ruota attorno a tre personaggi principali, ognuno dei quali incarna una diversa sfaccettatura della società contemporanea. Il marito costantemente depresso, la moglie dal carattere unico e dipendente dai social media, e il fratello del marito, un presunto pittore con una propensione per il lusso e il gioco d’azzardo, sono le anime che animano le vicende dell’opera. Attraverso di loro, l’autore getta uno sguardo critico sui temi sociali che caratterizzano il nostro tempo, in particolare quelli che affliggono spesso le realtà meridionali.







Con una maestria quasi Machiavellica, la commedia intreccia momenti di ironia e grottesco per dare vita a una narrazione avvincente. Man mano che la trama si svela, emergono temi come l’usura, la dipendenza dai social media, l’ozio che sfocia nel vizio e la prevalenza dell’egoismo individuale sugli interessi collettivi. Questi temi, rappresentati in modo esagerato e talvolta inverosimile, forniscono una lente attraverso cui osservare le sfide della società moderna.

La performance dei membri del cast è stata eccezionale. Ognuno dei protagonisti ha dato vita in modo convincente ai loro personaggi complessi e multifasettati. Il pubblico è stato trasportato in un mondo surreale di risate e riflessioni profonde, grazie alla maestria degli attori nel giocare con l’ironia e nel dipingere le sfumature delle loro personalità.

La regia di Giovanni Malena merita sicuramente il premio conferito per la miglior regia. La sua abilità nel guidare il cast attraverso una narrazione intricata, mantenendo un equilibrio perfetto tra il comico e il drammatico, è stata la chiave del successo di questa rappresentazione. Malena è riuscito a catturare l’essenza stessa dei personaggi e dei temi trattati, conducendo il pubblico attraverso un viaggio di divertimento e introspezione.

In definitiva, “L’apparenza Inganna” è molto più di una semplice commedia. È uno specchio che riflette le contraddizioni e le sfide della società moderna, impreziosito dalla bravura degli attori e dalla visione del regista. Questo spettacolo non solo intrattiene, ma induce anche il pubblico a riflettere sulle dinamiche sociali e sugli atteggiamenti individuali che plasmano il mondo in cui viviamo.