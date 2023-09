Lo comunica l’assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Corigliano.

E’ stato infatti aggiudicato l’appalto, della durata triennale, per la fornitura di pasti agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che rientrano nella competenza comunale.

Per tre anni consecutivi, dunque, sarà garantito il servizio già dall’inizio dell’anno scolastico rispetto a quanto avveniva nel passato.







L’affidamento, aggiudicato da una ATI di imprese, è dell’importo complessivo di oltre 1.480.000 euro

“Abbiamo lavorato nel corso di questa estate affinché l’anno scolastico potesse cominciare con regolarità per fornire i servizi dovuti ai nostri bambini e ragazzi. Abbiamo già erogato agli istituti di competenza comunale l’anticipazione per il servizio di assistenza specialistica agli alunni con diversa abilità. Oggi con il servizio di refezione aggiungiamo un altro importante tassello. Siamo in attesa di conoscere l’esito della gara per il trasporto scolastico che come la mensa abbiamo previsto per una durata triennale” dichiara l’assessore Corigliano