Controlli delle Volanti della Polizia sulla S.S 106 in località Steccato di Cutro.

Nello svolgimento di un posto di controllo per vigilanza stradale sulla S.S 106 in località Steccato di Cutro, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Crotone intimava l’alt ad un autoveicolo che procedeva in direzione TA. All’atto del controllo, sin dal primo contatto, il conducente manifestava preoccupazione e irrequietezza, i cui atteggiamenti portavano sospetto ai due operatori che procedevano ai controlli di rito. Difatti, oltre a dichiararsi sedicente, il conducente – congiuntamente con la passeggera trasportata – non riusciva a fornire versioni conformi circa la loro presenza in Provincia e sulla tipologia delle relazioni interpersonali dei medesimi. Considerati gli elementi di incongruenza emersi, si procedeva a controlli più accurati sul veicolo, i quali davano esito positivo circa la presenza di materiale illecito occultato in una portiera dell’automobile. Effettivamente, la caparbietà degli operanti nel voler procedere ad una ispezione meticolosa, si è dimostrata vincente, stante il rinvenimento di n. 8 involucri di colore marrone sigillati con nastro adesivo di imballaggio, per un totale di kg. 4,165 di stupefacente tipo Eroina. Il conducente del veicolo è stato tratto in arresto e denunciato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente tipo Eroina. Nell’attività compiuta affiora l’importanza dei servizi di vigilanza stradale effettuati dalla Polizia Stradale sulle arterie della Provincia, le quali spesso costituiscono delle tratte nevralgiche nell’ambito di attività illecite perpetrate da organizzazioni criminali finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti.