Il restauro dell’affresco della Madonna Incoronata a Umbriatico, un tesoro del XII-XIII secolo, è stato reso possibile grazie a una collaborazione tra istituzioni e esperti, contribuendo a preservare e rivelare nuove interpretazioni di questa preziosa opera d’arte.

Nella pittoresca città di Umbriatico, in provincia di Crotone, si trova una piccola chiesetta che custodisce un prezioso tesoro storico: un affresco raffigurante la Madonna Incoronata. Quest’opera d’arte, risalente al XII-XIII secolo, è stata al centro di un importante intervento di restauro, reso possibile grazie a una collaborazione tra diverse istituzioni e esperti.

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Catanzaro e Crotone ha svolto un ruolo chiave in questo progetto, collaborando con il Comando Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, l’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, la parrocchia di San Donato Vescovo e il Comune di Umbriatico.

L’affresco, situato all’interno della chiesetta di Santa Maria delle Grazie, aveva subito danni significativi nel corso dei decenni a causa di numerosi interventi e rifacimenti sulla struttura della chiesa stessa. Questi danni mettevano a rischio la perdita di parti dell’affresco, una testimonianza preziosa della pittura murale medievale.

Per preservare questa opera d’arte e restituire la sua leggibilità, il Soprintendente Architetto Stefania Argenti ha rapidamente coordinato l’azione per mettere in sicurezza l’affresco e procedere con il restauro. Un team interdisciplinare di esperti altamente qualificati della SABAP-CZ-KR è stato incaricato di redigere il progetto per l’intervento di restauro, che è stato affidato a un professionista altamente specializzato selezionato appositamente per questa delicata operazione.







I lavori di restauro, in corso, non solo stanno garantendo la protezione dell’affresco ma stanno anche riportando alla luce parti nascoste dalla sovrapposizione di scialbature pesanti. Queste nuove porzioni di dipinto consentiranno agli studiosi di ristudiare e offrire nuove interpretazioni storiche e iconografiche di questa rara testimonianza di pittura murale del medioevo.

In conclusione, l’intervento di restauro dell’affresco della Madonna Incoronata a Umbriatico è un esempio di come la collaborazione tra istituzioni e professionisti possa contribuire alla preservazione del patrimonio storico e artistico, consentendo alle future generazioni di apprezzare e comprendere meglio la ricca storia di questa affascinante regione.