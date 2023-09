Un incendio è scoppiato oggi nella discarica di contrada Lenze a San Mauro Marchesato, nella provincia di Crotone. L’incidente ha richiesto una rapida risposta da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno mobilitato quattro squadre provenienti dalla sede centrale di Crotone e dal distaccamento di Petilia Policastro.

L’incendio è stato segnalato alle ore 13, e da allora i Vigili del Fuoco sono stati al lavoro per contenere le fiamme e prevenire la propagazione dell’incendio a zone circostanti, inclusa un’autodemolitore nelle vicinanze.

Attualmente, circa 20 unità dei Vigili del Fuoco sono impegnate nell’operazione, supportate da autobotti per garantire un costante rifornimento idrico ai mezzi di soccorso. Fortunatamente, al momento non si sono registrati danni a persone.







Le cause dell’incendio nella discarica sono ancora sconosciute, e le indagini sono in corso per determinarle. Nel frattempo, le squadre dei Vigili del Fuoco continuano a lavorare instancabilmente per porre fine a questa emergenza e proteggere la comunità locale.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa situazione in evoluzione.