Anche per questo anno sociale, il Lions Club Cirò Krimisa rinnova il suo impegno nel sostenere le famiglie bisognose attraverso la partecipazione al service nazionale dello “Zaino Sospeso”. Questa lodevole iniziativa, già messa in atto durante la pandemia, consiste nella raccolta solidale di materiale scolastico da distribuire direttamente nelle scuole o agli studenti stessi.

L’idea alla base di questa iniziativa nasce dalla consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e della necessità di garantire a ogni bambino un accesso adeguato e dignitoso all’istruzione. Il Lions Club Cirò Krimisa si impegna quindi a dotare ogni bambino di un corredo scolastico completo, contribuendo così a fornire comfort e supporto alle famiglie più bisognose.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente del club, il dott. Antonio Aloisio, e affidata alla past presidente, la prof. Filomena Zungri, è stata lanciata in concomitanza con la riapertura delle scuole del territorio, che comprende le località di Cirò Marina, Cirò e Torre Melissa, e sarà attiva per l’intero anno scolastico.

Per rendere possibile questa nobile causa, il Lions Club Cirò Krimisa ha stabilito dei punti di raccolta in diverse cartolibrerie della zona. Ecco l’elenco dei negozi dove è possibile acquistare materiale scolastico da destinare alla raccolta:

A Cirò Marina:

CARTA, PENNE & FANTASIA di Antonuccia Cipiti in via F. De Martino

di Antonuccia Cipiti in via F. De Martino CARTOMANIA di Rosa Adorisio in via Libertà

di Rosa Adorisio in via Libertà IL DIAVOLETTO di Michele Malena in via Venezia

di Michele Malena in via Venezia CARTOLIBRERIA PARISI di Silvio Pari in via Libertà

di Silvio Pari in via Libertà GRUPPO VULCANO in via Togliatti

A Torre Melissa:

CARTOLIBRERIA “INSIEME” di Giovanni De Francesco in via Nazionale

Inoltre, presso la Biblioteca angolo Lions, sita in via Libertà a Cirò Marina, è possibile lasciare anche materiale scolastico usato, come libri e zaini, purché siano in buone condizioni. Questo servizio è disponibile ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

Il presidente Aloisio, insieme ai soci del club, ha dichiarato che come membri del Lions Club, il loro impegno primario è sostenere la comunità, con particolare attenzione ai giovani. Per il successo di questo progetto, chiederanno l’appoggio e la collaborazione dei dirigenti scolastici delle scuole coinvolte.







Per rendere questa iniziativa un vero successo, è essenziale il contributo di tutti i cittadini. Ognuno può donare ciò che può, e il Lions Club Cirò Krimisa confida nella generosità e nell’aiuto della comunità locale. Inoltre, desidera ringraziare calorosamente le attività commerciali che si sono offerte volontarie per sostenere questa importante iniziativa sociale.

In conclusione, il motto del Lions Club “Dove c’è bisogno c’è un Lions” riflette appieno l’impegno di questo club nel servire la comunità e nel fornire supporto a coloro che ne hanno bisogno. Grazie alla riattivazione dello Zaino Sospeso, molte famiglie in difficoltà potranno affrontare il nuovo anno scolastico con un sorriso e la certezza di un futuro migliore per i loro bambini.