La comunità tutta ha finalmente intrapreso la giusta rotta mettendo al primo posto la cultura e l’istruzione scolastica.

La sinergia e la collaborazione tra scuole ed istituzioni sta portando a frutto tanti obiettivi. Dopo i diversi incontri tra il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marina Agostino, Commissari Prefettizi, Responsabili e dipendenti dei vari settori ed Uffici Comunali è stato possibile restituire in soli 30 giorni il Plesso dell’Infanzia di Via XXV Aprile totalmente ristrutturato, rifinito ed arredato come non mai.

Gli incontri, avvenuti nei primi di agosto, hanno trovato la disponibilità dei Commissari Prefettizi del Comune di Strongoli e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per risolvere l’annosa questione inerente gli interventi destinati al plesso dell’infanzia in Vigna del Principe che necessitava di ripristini strutturali e rifacimento.







Se pur in breve tempo, soli 30 giorni, gli operatori tutti hanno lavorato in sinergia per restituire il plesso nei tempi dovuti.

La Dirigente scolastica ha ufficialmente inaugurato l’anno scolastico del Plesso dell’Infanzia questa mattina, incontrando i bambini ed i genitori.

La Dirigente si è detta molto soddisfatta del lavoro compiuto e rimane fiduciosa sulle tante altre cose da farsi a breve ed a lungo tempo per tutti i plessi dell’Istituto Omnicomprensivo, ha rivolto un saluto ed un benvenuto a tutti. Non poteva non ringraziare il Commissario Prefettizio per la disponibilità e la sensibilità mostrata nei fatti verso le scuole, nonché il Responsabile dell’ufficio tecnico e tutto lo staff, gli operai del Comune e tutti i dipendenti comunali. Inoltre ha rivolto un particolare ringraziamento al personale ATA ed ai Docenti per il grande lavoro svolto.

Un saluto affettuoso ed un ringraziamento è stato rivolto alle Famiglie ed ai piccoli della scuola dell’Infanzia, che per la prima volta si affacciano al mondo della scuola con il sorriso e l’entusiasmo di crescere insieme.

Grande è stata la soddisfazione dei bambini e dei genitori nel vedersi accogliere in una nuova struttura, completamente arredata con giochi, tavoli interattivi di ultima generazione, acquistati con i progetti PON dallo stesso Istituto Scolastico. Sono stati messi in ordine gli spazi verdi intorno al plesso, dove i bambini possono giocare liberamente ed in sicurezza all’aperto.

La Comunità Strongolese può dirsi ancora una volta orgogliosa di aver ridato luce in poco tempo al Plesso di Via XXV Aprile, che per Strongoli rappresenta un pezzo di storia importante e che sarà un punto di riferimento delle generazioni future per una sana crescita.

Anche in questo caso la Comunità ha dimostrato che con l’unione e l’impegno si possono raggiungere in pochissimi giorni gli obiettivi prefissati. (Luigi Cosenza)