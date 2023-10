Il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, ha annunciato con entusiasmo l’obiettivo di portare il Capodanno 2023 direttamente nella Città Pitagorica. In un periodo in cui il territorio ha affrontato sfide e momenti difficili, questa iniziativa promette di portare nuova vita e speranza alla comunità.

Il Presidente Occhiuto ha rivelato di essere in stretto contatto con i vertici della RAI, la Televisione di Stato, per organizzare una spettacolare serata di Capodanno trasmessa in diretta da Crotone. Questo sforzo testimonia la determinazione del Presidente e della sua amministrazione nel cercare di migliorare le prospettive della Provincia e della sua città capoluogo.

La dichiarazione del Presidente è stata accolta con grande apprezzamento da parte della comunità, specialmente per l’obiettivo di riscrivere la narrazione del territorio. Si spera che la pressione esercitata dal Presidente Occhiuto porterà alla realizzazione di un concerto di Capodanno a Crotone. Questo sarebbe non solo un successo, ma anche un segno di riconoscimento per il territorio, che ha dimostrato grande resilienza durante tragici eventi recenti, come quelli vissuti sulla spiaggia del mare di Cutro.







Si auspica che l’evento possa svolgersi nella centralissima Piazza Pitagora, simbolo della città, e si è fiduciosi che il Sindaco di Crotone metterà in atto tutti gli sforzi necessari per garantirne il successo.

Il Presidente Occhiuto può contare sul sostegno della comunità per iniziative che promuovono una nuova visione del territorio e per qualsiasi azione necessaria per far compiere a Crotone e alla sua Provincia quel salto di qualità tanto auspicato da tutti. Questa collaborazione tra istituzioni e cittadini è un segno di unità e impegno per il futuro luminoso della Città Pitagorica e dei suoi abitanti.