Nella tarda serata del 4 ottobre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro, traevano in arresto in flagranza per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale un soggetto residente a Roccabernarda (KR), già sottoposto in prova ai servizi sociali.







Nella circostanza i militari, durante un controllo del soggetto presso la sua abitazione, notavano subito l’atteggiamento guardingo e nervoso del 38 enne, il quale dopo aver ingerito, nel tentativo di nasconderla, una bustina di plastica con all’interno una piccola quantità di sostanza stupefacente si dava alla fuga cercando di scappare dall’abitazione venendo però prontamente rincorso e bloccato dai militari.

Al termine degli accertamenti di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, l’arrestato è stato condotto presso la sua dimora in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo, che avverrà nei prossimi giorni.