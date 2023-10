I Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto sono intervenuti, nel pomeriggio dell’8 ottobre, in quel centro cittadino, dove era stato segnalato un soggetto pericoloso. Una volta raggiunto, questi ha rifiutato di collaborare, mostrando ai militari una pistola e un coltello, con cui minacciava di aggredirli, manifestando anche l’intenzione di togliersi la vita. Sul posto sono sopraggiunti tempestivamente, in supporto e rinforzo, i colleghi del Nucleo Radiomobile di Crotone, insieme ad altri militari della Tenenza, per mettere in sicurezza l’area ed evitare il coinvolgimento di altri cittadini. Contemporaneamente, i militari intervenuti per primi hanno intrapreso un dialogo con il soggetto, risultato poi essere un giovane residente nelle Marche; dopo un’ora di confronto e dialogo, il giovane ha accettato di deporre la pistola e un coltello che teneva alla cintura, venendo così portato in caserma dai militari. La pistola, risultata poi essere una scacciacani, è stata sottoposta a sequestro insieme al coltello; non di meno, la gravità del comportamento e le circostanze hanno portato all’arresto del soggetto il soggetto, che nella stessa serata è stato accompagnato in carcere. Fondamentale è stata l’azione dei militari, che nel tradurre in pratica la prossimità alla cittadinanza, segno distintivo dell’Arma, con pazienza e comprensione delle circostanze hanno saputo disinnescare una situazione che poteva portare a ben più gravi e drammatiche conseguenze.







