Nel tardo pomeriggio del 10 ottobre 2023, i militari della Stazione Carabinieri di Mesoraca (KR), nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 49enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari hanno proceduto ad una perquisizione all’interno di uno stabile in uso al mesorachese, trovandosi in una vera e propria serra, dotata di lampade di calore e materiale organico utilizzati per la coltivazione di piante di Marijuana, trovando il 39enne intento a curare 26 piante adulte e rinvenendo 23 germogli della stessa sostanza stupefacente, nonché una busta contenente semi di Canapa e un involucro di carta con al suo interno circa 40 grammi di fiori della stessa natura. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro dai militari dell’Arma mesorachese e il soggetto, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del rito direttissimo.







ADVERTISEMENT