Dal 10 ottobre, un nuovo capitolo nella trasformazione dei servizi ferroviari in Calabria ha preso il via con l’arrivo del terzo treno ibrido “Blues” del Regionale di Trenitalia. Questo treno rappresenta un punto di svolta nella mobilità sostenibile e nell’offerta di servizi ferroviari nella regione, grazie alla sua tripla alimentazione: elettrica, a batterie e diesel.

Il terzo Blues è entrato ufficialmente in servizio sulla linea ionica, che collega Reggio Calabria a Sibari, portando con sé la promessa di un futuro più ecologico e efficiente per i viaggiatori calabresi. Il suo viaggio inaugurale è iniziato alle 7.08 dalla stazione di Reggio Calabria, segnando un altro passo avanti nella modernizzazione del trasporto ferroviario regionale.

Questo nuovo treno ibrido rappresenta solo un tassello del piano di investimenti ambizioso che il Regionale di Trenitalia ha pianificato per la Calabria. Il Contratto di Servizio con la Regione Calabria prevede investimenti totali di oltre 300 milioni di euro, di cui 210 milioni saranno destinati al rinnovo della flotta ferroviaria, di cui circa 140 milioni saranno a carico della Regione. Questi investimenti mirano a migliorare l’offerta di servizi a favore dei pendolari e dei viaggiatori calabresi.

La consegna di 27 nuovi treni, tra cui 14 “Pop” a 4 casse (di cui 7 già consegnati) e 13 “Blues” a 4 casse, rappresenta un rinnovamento significativo della flotta ferroviaria calabrese. Questo processo porterà l’età media dei treni calabresi da 29 anni nel 2018 a soli 9 anni entro il 2026, garantendo viaggi più confortevoli e affidabili per tutti.







Il “Blues” è un treno ibrido all’avanguardia progettato e costruito da Hitachi Rail. La sua caratteristica distintiva sta nella sua capacità di viaggiare utilizzando motori diesel su linee non elettrificate, motori elettrici su linee elettrificate e batterie per coprire il primo e l’ultimo miglio sulle linee non elettrificate o durante le soste nelle stazioni. Questa versatilità riduce in modo significativo il consumo di carburante, consentendo una drastica riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai treni diesel tradizionali.

Il treno “Blues” è stato progettato pensando alla sostenibilità e al comfort dei passeggeri. I materiali utilizzati sono altamente riciclabili (95%), e il treno offre la possibilità di trasportare fino a otto biciclette. In termini di posti a sedere, sono disponibili 219 posti sulla configurazione a 3 casse e 300 posti su quella a 4 casse. Il treno è anche dotato di un sistema di climatizzazione innovativo che ottimizza i consumi in base al numero effettivo di passeggeri a bordo.

Con il terzo “Blues” in servizio, la Calabria sta vivendo una vera rivoluzione nel settore ferroviario, con treni ibridi all’avanguardia che offrono un’esperienza di viaggio più ecologica e confortevole. E con un quarto treno “Blues” previsto per entrare in servizio entro la fine dell’anno, il futuro del trasporto ferroviario in Calabria sembra promettente, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per i viaggiatori della regione.