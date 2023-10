Nell’Aula Magna del Liceo Classico Pitagora di Crotone, sabato 14 ottobre, si è tenuto un evento straordinario intitolato “Erasmus+ …let’s start!” che ha catturato l’attenzione di studenti, docenti e della comunità locale. Questo evento è stato parte integrante degli Erasmus Days, con il motto “6 giorni per far risplendere l’Europa”, ed è stato promosso dalle Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea.

L’evento ha rappresentato un’opportunità unica per il Liceo Classico Pitagora di presentare il proprio progetto e le attività previste nel quadriennio 2023-2027, poiché la scuola ha ottenuto l’accreditamento KA120, dimostrando il proprio impegno verso l’istruzione internazionale e la mobilità degli studenti.

La Prof.ssa Natascia Senatore, Dirigente Scolastico del Liceo, ha dato il benvenuto all’evento sottolineando l’importanza della partecipazione al programma Erasmus+ e come esso arricchirà l’offerta formativa della scuola, offrendo preziose opportunità di apprendimento a tutta la comunità scolastica del Pitagora.

Le Prof.sse Rossella Cellini e Giovanna Ripolo, in qualità di Referenti del Programma Erasmus+, hanno presentato un dettagliato piano di attività, mettendo in evidenza le iniziative previste per l’anno scolastico in corso. Queste attività comprenderanno la formazione linguistica e digitale del personale scolastico a Malta e Praga, oltre a una significativa mobilità degli studenti con una scuola di Atene.







Un ospite d’onore dell’evento è stata la Prof.ssa Ornella Pegoraro, ambasciatrice Erasmus+ Settore Scuola/Adulti Calabria. Attraverso la sua presentazione, ha messo in luce la ricchezza della mobilità europea e i successi del Programma Erasmus+, condividendo la sua preziosa esperienza con gli studenti e i docenti presenti, evidenziando le significative opportunità offerte dal programma.

Alla fine dell’evento, la Prof.ssa Ornella Pegoraro è stata onorata con il gagliardetto del Liceo Classico Pitagora, un riconoscimento che ha accettato con piacere, sia nel suo ruolo di ambasciatrice che come ex studentessa del Liceo Pitagora. Questo gesto simbolico ha sottolineato l’importanza del collegamento tra le generazioni di studenti e il valore duraturo del programma Erasmus+ nell’istruzione.

In sintesi, “Erasmus+ …let’s start!” all’Aula Magna del Liceo Classico Pitagora è stato un evento di grande rilevanza che ha evidenziato il ruolo cruciale del programma Erasmus+ nell’offerta formativa e nell’apertura internazionale della scuola, ispirando studenti, docenti e la comunità a esplorare nuove opportunità educative e culturali in Europa.