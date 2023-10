La notizia della nuova serie televisiva intitolata “Figli Da Gente” ha fatto il giro del mondo, suscitando un entusiasmo travolgente prima ancora della sua uscita ufficiale. Questo progetto, prodotto da Antonio Malena e diretto da Pasquale Giordano, promette di portare una ventata di freschezza e autenticità nel panorama delle serie televisive. La serie, completamente ambientata in Calabria e con un cast composto esclusivamente da attori calabresi, sta attirando l’attenzione di appassionati di tutto il mondo.

Una delle prime a notare il potenziale di “Figli da Gente” è stata la prestigiosa testata giornalistica statunitense, il “New York Magazine”. Questo riconoscimento sottolinea quanto questa serie stia attirando l’interesse al di fuori dei confini italiani. Anche in Spagna, il “El Periodico International” ha dedicato spazio all’entusiasmante progetto, dimostrando che il fascino della Calabria e delle storie ben raccontate non conosce confini.

La serie è pronta a fare il suo debutto ufficiale il 19 ottobre alle 21, con sei emozionanti episodi che andranno in onda ogni giovedì sul canale 823 di Sky e sul canale 55 di Tivú Sat. Questa serie sarà disponibile per il pubblico in tutta Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente, ma ci sono anche piani in corso per portare il suo fascino in America e Australia.

“Figli Da Gente” è un progetto unico nel suo genere, con una trama intrigante e personaggi ben sviluppati, tutti interpretati da attori talentuosi che hanno messo il massimo impegno per rendere i loro personaggi autentici. Ogni personaggio è ricco di emozioni, sfide e ostacoli da superare, creando un’intensa connessione con il pubblico.







Il successo iniziale della serie è così travolgente che si sta già pensando a una possibile seconda stagione, il che dimostra la fiducia che il pubblico e gli investitori hanno nel progetto.

“Figli da Gente” è molto di più di una semplice serie televisiva. È un racconto che celebra la cultura e le tradizioni della Calabria, oltre a esplorare temi universali che colpiranno il cuore degli spettatori. Il messaggio profondo della serie è qualcosa che solo chi la guarda con attenzione potrà davvero cogliere.

Quindi, segnatevi la data del 19 ottobre sul calendario e preparatevi a immergervi in una storia appassionante, ricca di colpi di scena e interpretazioni eccezionali. “Figli da Gente” è destinato a diventare un grande successo, portando la magia della Calabria direttamente nelle case di milioni di spettatori in tutto il mondo.