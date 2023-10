Share on Twitter

Il Convento dei Minimi di Cirò: Un viaggio nella storia

Cirò, un piccolo gioiello storico situato nel cuore della Calabria, sarà il palcoscenico di un evento straordinario il 27 ottobre alle ore 17:30 presso il Palazzo della Lumia, un tempo conosciuto come l’ex Liceo Scientifico. Le associazioni “Le Quattro Porte” e “Vivavisione” si uniscono per presentare un libro unico, “Il Convento dei Minimi di Cirò,” scritto a quattro mani da Andrea Pesavento e Giuseppe Tallarico. Questa pubblicazione rappresenta un’opportunità unica per esplorare gli studi condotti nella regione sulla presenza dell’ordine dei Minimi di San Francesco.

Il libro getta luce su un periodo di due secoli, che va dal 1578 al 1770, durante il quale il complesso monastico dei Minimi operò e influenzò notevolmente la vita religiosa e socioeconomica della comunità di Cirò. La fondazione del convento e l’attività dei frati Minimi forniscono preziose informazioni su questo significativo periodo storico, consentendo di comprenderne a fondo le sfumature.

Lo studio dettagliato della piccola comunità religiosa ricostruisce gli avvenimenti storici e i cambiamenti economici, sociali e politici che spesso sfuggono alla storiografia ufficiale. Questo approccio ci consente di comprendere la struttura del convento e la rete familiare dei frati, al tempo stesso mettendo in luce le vicissitudini che hanno segnato la vita quotidiana degli abitanti di Cirò. La storia del convento dei Minimi rappresenta un affascinante tassello di questa comunità e del suo passato.

Ma l’evento non si ferma alla presentazione del libro. Il maestoso Palazzo della Lumia sarà trasformato in un luogo di arte, fotografia, musica e tecnologia, offrendo agli ospiti un’esperienza culturale completa. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella storia di Cirò e scoprire la bellezza di questo antico convento attraverso le lenti della creatività contemporanea.







La serata culminerà con degustazioni di prodotti tipici e dei rinomati vini di Cirò. Questa parte dell’evento è un omaggio alla ricca tradizione culinaria della Calabria, offrendo ai presenti l’occasione di assaporare i sapori autentici della regione.

L’incontro del 27 ottobre rappresenta una straordinaria opportunità di apprezzare la storia, la cultura e la tradizione di Cirò, mentre ci immergiamo nel fascino unico del Convento dei Minimi. La passione con cui Andrea Pesavento e Giuseppe Tallarico hanno esplorato questo capitolo della storia locale traspare in ogni pagina del loro libro e sarà un’esperienza indimenticabile per chi parteciperà all’evento.