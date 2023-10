Questa mattina, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro è intervenuta a Località Cudicini, nel comune di Mesoraca, per un salvataggio che ha toccato il cuore di molti. Alle ore 08:30 circa, l’unità di soccorso è stata chiamata per prestare aiuto a un cavallo in difficoltà.

La situazione sul posto era critica, con il cavallo che era precipitato in un dirupo di circa trenta metri in una zona impervia. Dopo una prima valutazione congiunta con un veterinario locale, è emerso che l’animale era fortunatamente in buona salute, ma si trovava a pochi metri da un ulteriore precipizio. Di fronte a questa situazione pericolosa, è stata presa una decisione tempestiva per garantire il benessere del cavallo.

Il cavallo è stato sedato con cura, e è stata effettuata una richiesta di supporto aereo. L’elicottero Drago VF114, decollato dal reparto volo dei vigili del fuoco di Lamezia Terme, è giunto in soccorso. A bordo dell’elicottero c’erano non solo l’equipaggio esperto, ma anche tre coraggiosi elisoccorritori. La situazione richiedeva una manovra di recupero estremamente delicata, data la natura impervia e alberata del terreno circostante.







ADVERTISEMENT

Nonostante le sfide, l’equipaggio ha completato con successo la complessa operazione di salvataggio, riportando il cavallo sano e salvo. Il proprietario del cavallo, visibilmente emozionato, ha potuto riabbracciare il suo prezioso amico a quattro zampe.

Questo atto di eroismo e solidarietà sottolinea il valore del lavoro svolto dai vigili del fuoco nel garantire la sicurezza e il benessere degli animali. Il salvataggio del cavallo a Loc. Cudicini è un esempio tangibile di come la dedizione e il coraggio delle squadre di soccorso possano fare la differenza nella vita di chiunque abbia bisogno di aiuto.