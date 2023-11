E’ stata sotoscrita, tra la Provincia di Crotone ed il Dipartimento Infrastruture e Lavori Pubblici della Regione Calabria, la Convenzione per l’adesione di quest’ultimo alla Stazione Unica Appaltante.

Un ottimo risultato per la Provincia di Crotone, che sempre di più si conferma un valido punto di riferimento nel territorio per fare governance.

Ad oggi, il dato di adesione alla SUA-CUC, istituita con ato consiliare nel lontano 2006, ha registrato nuove vete con ben 35 enti aderenti: tra di essi si contano 26 comuni della Provincia di Crotone, escluso il solo comune capoluogo, tre comuni fuori Provincia (Petronà CZ, Nocera Terinese CZ e Bova Marina RC), il Dipartimento Infrastruture e Lavori Pubblici della Regione Calabria, la Prefetura di Crotone, l’ASP di Crotone, il Consorzio Gestione Servizio Idrico nel Crotonese (Congesi), il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese e l’Arcidiocesi di Crotone – Santa Severina.







ADVERTISEMENT

Un dato fondamentale per comprendere l’importanza di questo Servizio che, nel porsi l’obiettivo di offrire un modello di gestione delle gare pubbliche finalizzato, non solo all’ottimizzazione delle procedure, bensì alla “spersonalizzazione” dell’attività amministrativa nel delicato campo degli appalti pubblici, ha dato e continua a dare negli anni esempio di “buona prassi” amministrativa in nome e per conto di tutti gli enti aderenti, atraverso una struturata azione di partenariato istituzionale, garantendo il conseguimento di una moderna funzione di governance nel setore dei contratti pubblici, in perfeta aderenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Gli importanti risultati consolidati, nonché la numerosità e rilevanza delle gare svolte, hanno consentito alla Provincia di Crotone di qualificarsi, al 30 giugno 2023, nella fascia massima di punteggio, sulla piataforma ANAC, sia per servizi che per lavori, il che la rende idonea all’affidamento di ogni tipo di gara e procedura.