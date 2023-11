Nel salone del consiglio Comunale il Sindaco Sergio Ferrari ha incontrato le famiglie residenti in Via Taverna, per illustrare insieme ai responsabili della progettazione un importante prossimo intervento urbanistico, avente come titolo: “Mitigazione del rischio idraulico dell’abitato”. In sostanza, titolo a parte, ha illustrato questo progetto che nella sua più ampia estensione fattiva, riqualificherà tutta la zona di Via Taverna, da anni avulsa dal contesto cittadino in termini di bitumazione, illuminazione, rete fognaria, marciapiedi, rendendola così, infine, totalmente urbanizzata. Un intervento complessivo della sistemazione del popoloso quartiere che lo stesso Sindaco, già in campagna elettorale aveva promesso che sarebbe stato realizzato e che, per farlo, “bisognava di una visione ampia e complessiva” come lo stesso Sindaco ha detto. In effetti il progetto, che si inquadra in una più ampia azione di salvaguardia e prevenzione di dissesto idrogeologico, con reggimentazione delle acque, sarà realizzato senza gravare sul bilancio Comunale essendo stato capace tutto il settore tecnico e amministrativo dell’Ente di intercettare dai fondi Nazionali, un milione e settecentomila euro circa, finanziando di fatto l’intero progetto. 200 mila per opere di progettazione e direzione lavori e un milione e cinquecentomila a bando di gara per l’affidamento dei lavori, somma che, considerato il ribasso che sarà posto a base d’asta, permetterà di completare anche qualche altro intervento. Il Progetto è stato illustrato dall’Ing. Ferdinando Greco in collaborazione con il geologo Salvatore Gualtieri che si sono avvalsi della specifica collaborazione del settore tecnico del comune con l’ing. Giulio Cipriotti che è anche il RUP del progetto. Il Sindaco, che per l’occasione ha ringraziato i tecnici e gli amministrativi dell’Ente, presenti in sala, per il silenzioso e proficuo lavoro svolto, si è detto molto orgoglioso e soddisfatto del risultato che, unitamente ai tanti cantieri aperti nella città, permetteranno alla città di avere un volto più funzionale, rispondendo così ai bisogni dei cittadini in termini di vivibilità e sicurezza. A breve sarà emanato il bando per l’aggiudicazione dei lavori dell’opera complessiva che, da qui la convocazione di tutti i residenti del popoloso quartiere di Via Taverna, preliminarmente dovrebbero sottoscrivere una “liberatoria” onde evitare di dover effettuare eventuali, seppur piccoli, espropri. Se qualcuno si dovesse opporre a firmare la liberatoria, ha chiarito il Sindaco Sergio Ferrari, l’Ente si vedrà costretta ad intervenire con un’azione di esproprio, il che ritarderebbe l’avvio dei lavori e relative procedure di emanazione del bando stesso. Sul punto, il Sindaco ha invitato i molti presenti a fare da eco per gli assenti, onde dichiarare il loro assenso o meno. Già al termine dell’adunanza si è avviata la raccolta della liberatoria che sarà completata a giorni. Un altro passo importante per la riqualificazione urbana della città.







