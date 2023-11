Il 25 novembre di ogni anno è dedicato a una causa fondamentale: la lotta contro la violenza sulle donne. In questa giornata internazionale, il Lions Club Cirò Krimisa si presenta con determinazione e impegno, portando avanti il messaggio “Rompiamo il silenzio insieme contro la violenza.”

L’evento, organizzato in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’IIS G. Gangale e con la partecipazione della Compagnia Teatrale Apollo Aleo, avrà luogo a Cirò Marina, presso Palazzo Porti in piazza Diaz, alle ore 10:00. Una giornata che si inserisce all’interno di un più ampio progetto promosso dalla II Circoscrizione New Voices, un’iniziativa volta a dare voce a coloro che non possono parlare, coinvolgendo numerosi Lions Club in diverse località contemporaneamente.

Nel contesto di questa giornata, numerosi Lions Club in varie località, a Botricello, Catanzaro, Cirò Marina, Cropani, Crotone, Lamezia Terme, Nicotera, Serra San Bruno, Soverato, Soveria Mannelli, Squillace, Vibo Valentia, aderiscono al movimento, facendo “Rumore” contro la violenza sulle donne. Flash-Mob, manifestazioni, e simbolici gesti come l’esposizione di scarpe rosse alle entrate di tribunali e sedi istituzionali caratterizzano le attività che si svolgono in contemporanea in molteplici luoghi del Distretto Lions 108 YA.







I Lions si presentano compatti, uniti da un unico grido: #NO alla VIOLENZA SULLE DONNE! È un richiamo forte e chiaro contro un fenomeno che troppo spesso rimane sommerso nel silenzio. La violenza sulle donne non è solo un problema individuale, ma una piaga sociale che richiede l’attenzione di tutta la comunità.

La partecipazione di Associazioni, Istituzioni e della Scuola è fondamentale per rendere questa giornata un momento di unione e solidarietà. Il 25 novembre non è solo un giorno nel calendario, ma un’opportunità per far sentire la voce di tutti coloro che si oppongono alla violenza sulle donne.

Vi aspettiamo numerosi a Palazzo Porti, alle ore 10:00, per dire #NO alla VIOLENZA SULLE DONNE! insieme e per contribuire a creare una società che respinge la violenza in tutte le sue forme. Partecipare è un atto di responsabilità e di impegno per un futuro in cui le donne possano vivere libere da qualsiasi forma di violenza.