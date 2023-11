Sulla via del vino e della storia. Sabato 18 novembre scorso il Postale 2.0 è partito per una nuova avventura! Tappe di questo nuovo tour, Strongoli e Cirò Marina.

Un’uscita dedicata alla conoscenza del territorio, della sua storia e delle realtà che lo abitano e lo vivono tutti i giorni. Postale 2.0, infatti, è un progetto di turismo esperienziale avviato nella provincia di Crotone e sostenuto da “Fondazione con il Sud” attraverso il bando “Volontariato 2019” allo scopo di valorizzare i territori di appartenenza.

Accompagnati da Ercole Caligiuri e da Leopoldo Greco, lo scorso sabato, un gruppo di circa 50 persone nella mattinata ha visitato la Chiesa Santa Maria Delle Grazie e passando per i vicoli del paese è giunta sino al Castello di Strongoli.

Nel pomeriggio, dopo una visita guidata ed una degustazione all’Azienda vinicola Zito di Cirò Marina, unica a produrre ancora oggi il vino novello, il Postale 2.0 è stato accolto dall’associazione Frammenti all’interno del Museo Civico Archeologico per una visita guidata condotta dalla dott.ssa Maria Grazia Aisa.

Tante le persone incontrate in queste nuove tappe e tantissime sono quelle che ancora ci aspettano. E voi, siete pronti a salire sul Postale 2.0?







