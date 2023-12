La scrittrice Francesca Gallello, invitata a rappresentare l’Italia al Festival mondialedella letteratura per l’infanzia in Bangladesh. Un evento importante che vedrà riuniti rappresentanti della letteratura e dell’editoria mondiale. La letteratura per l’infanzia è un punto fondamentale per costruire un mondo migliore, attraverso la lettura si arriva al pensiero costruttivo di voler migliorare per crescere. Il Festival della Letteratura Infantile che si tiene a Dhaka, Bangladesh, è un funto importante di riferimento sociale e culturale. Saranno presenti alte personalità istituzionali. L’evento che puntualmente si svolge ogni anno nello stesso periodo, vede mesi di lavoro e impegno organizzativo suscitando grandi aspettative per sorprese sempre importanti. “Rappresentare l’Italia in Bangladesh, ci dichiara Francesca Gallello, tenere discorsi accanto al Ministro della Cultura e grandi personalità, è per me un grande onore e ringrazio il Ministro della Cultura, il Coordinatore degli affari internazionale Muhammad Shamsul Huq, l’editore e coordinatore Aslam Sanie tutti coloro che in questo momento stanno lavorando e impegnandosi per l’organizzazione e la buona riuscita dell’evento. Per me sarà una gioia anche riabbracciare cari amici e amiche di penna”. Un riconoscimento alla nostra scrittrice che fa onore a lei e a tutta l’Italia.







