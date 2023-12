L’ASP di Crotone ha reso noto, ed accogliamo la notizia con grande soddisfazione, che nell’Area Sub Distrettuale di Cirò Marina mercoledì 6 dicembre saranno avviate le attività di due Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) in Sede Unica, con sede nel Comune di Cirò Marina

AFT “Futura” ubicata in Via Chieti n.3

AFT “IPGA” ubicata in Via Roma, n.23

La costituzione di tali forme associative, punta ad un potenziamento della sanità territoriale, che attraverso il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) mira al raggiungimento degli obiettivi di salute definiti in sede regionale e poi declinati nelle Aziende Sanitarie Provinciali

Le AFT sono composte da Medici di Assistenza Primaria e da Medici di Continuità Assistenziale.







I professionisti, pur continuando ad operare nei propri studi professionali, garantiranno la gestione condivisa delle informazioni cliniche degli assistiti, operando anche presso una sede comune di riferimento, (per Cirò Marina saranno due) secondo una specifica turnazione, finalizzata a garantire una assistenza H12 (08:00 – 20:00) nei giorni feriali.

L’assistenza H12 nei giorni prefestivi e festivi dovrebbe essere garantita, invece, dai Medici della

Continuità Assistenziale il cui coinvolgimento nelle AFT è previsto dalle norme contrattuali.

Ulteriore elemento di novità di straordinaria importanza, in corso di perfezionamento, sarà il servizio CUP in loco , ovvero la possibilità del Medico di Medicina Generale di poter effettuare direttamente dalla sede della AFT le prenotazioni specialistiche, agevolando ulteriormente il paziente e contribuendo altresì ad efficientare il servizio di prenotazioni.

Tutto ciò rappresenta per l’ASP di Crotone il primo passo verso la riorganizzazione della rete dei servizi territoriali provinciali, con novità rilevanti, non solo per la nostra comunità, ma per l’intera area del cirotano.