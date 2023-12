Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha reso pubblico il bando per il concorso volto all’assunzione di insegnanti per la Scuola dell’Infanzia e Primaria per l’anno 2023-2024. Questa opportunità si inserisce nel quadro dei concorsi scolastici 2023 e fa parte dei concorsi PNRR, mirati a reclutare 70.000 insegnanti per tutti i gradi di scuola, secondo il nuovo sistema di reclutamento introdotto dalla riforma.

Il bando, contemporaneamente a quello per la Scuola Secondaria, rende disponibili 30.216 cattedre per tutti i livelli di istruzione.

Posti a Concorso

In totale sono disponibili 9.641 posti, di cui 3.570 in posti comuni e 6.071 nel sostegno, distribuiti tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. Questi includono:

Scuola dell’Infanzia : 1.315 posti, di cui 707 comuni e 608 nel sostegno.

: 1.315 posti, di cui 707 comuni e 608 nel sostegno. Scuola Primaria: 8.326 posti, di cui 2.863 comuni e 5.463 nel sostegno.

È prevista la possibilità di incrementare il numero dei posti qualora vi sia un’autorizzazione integrativa, già richiesta dal Ministero.

Requisiti di Ammissione

I candidati idonei devono possedere specifici titoli di abilitazione all’insegnamento, come lauree in scienze della formazione primaria o diplomi magistrali. Sono previsti ulteriori requisiti specifici per i posti comuni e di sostegno.

Prove d’Esame

Il processo di selezione prevede una prova scritta e una prova orale. La prova scritta, unica per tutte le tipologie di posto, consiste in domande a risposta multipla su ambiti pedagogici, psicopedagogici, lingua inglese e competenze digitali.

La prova orale varia a seconda della tipologia di posto. Per i posti comuni, verifica le conoscenze specifiche e la capacità di progettazione didattica efficace. Per i posti di sostegno, valuta la competenza nelle attività di sostegno agli alunni con disabilità.







Come Fare Domanda

Le istanze di partecipazione devono essere presentate tramite la piattaforma inPA, utilizzando le credenziali SPID o la Carta di Identità Elettronica, entro il periodo indicato. È possibile presentare un’unica istanza per più tipologie di posto e partecipare in una sola regione.

Tassa di Partecipazione

È richiesto il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro per ogni tipologia di posto cui si presenta l’istanza, effettuato tramite il sistema Pago In Rete.

Valutazione e Graduatorie

Le commissioni giudicatrici valutano le prove d’esame e i titoli, assegnando un punteggio massimo di 250 punti. Le graduatorie di merito regionali vengono compilate in base agli esiti delle prove, con validità annuale.

Il bando completo e tutte le informazioni dettagliate riguardo alle procedure concorsuali sono disponibili per il download sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Questo concorso rappresenta un’opportunità di rilevanza nazionale per chi desidera intraprendere una carriera nell’insegnamento, offrendo un sistema trasparente e basato su competenze specifiche per l’assunzione di docenti qualificati nella Scuola dell’Infanzia e Primaria.

Link al sito del MIUR

Concorso ordinario 2023 Scuola dell’infanzia e primaria

