In concomitanza con le festività natalizie, verrà presentato per la prima volta in Italia il libro “ Il Pellegrino” di Giuseppe Pino Fusaro. Si tratta di un appuntamento atteso dai numerosi estimatori di questo nostro Calabrese, che con la sua umiltà e la sua emozionante storia umana e professionale è stato capace di farsi conoscere e apprezzare non solo nella Corigliano che gli ha dato i natali, ma anche in Germania e in altre parti del mondo.

Ex ristoratore, modello e showman, Giuseppe Pino Fusaro ha sempre mantenuto intatto il legame con la sua città e Regione, in virtù di rapporti familiari e amicali intessuti nonché per il grande amore che nutre nei confronti della sua regione, pur essendo nato e cresciuto in Germania, dove spesso ritorna. La presentazione – in programma per il prossimo 22 dicembre nella splendida cornice della trattoria-enoteca “Max” di Cirò Marina, centro del Caminetto Archeologico – si configura come un momento di alto spessore culturale, fortemente voluto dai sensibili titolari, l’ ArcheoChef Salvatore e Vincenzo Murano, in collaborazione con Silvestro Parise, Consultore della Regione Calabria in Germania, e diversi illustri ospiti provenienti da Italia ed Europa.

“Pellegrino”, quindi viaggiatore, è la parola che probabilmente descrive al meglio Giuseppe Pino Fusaro, un uomo che dopo un lungo percorso interiore e tante esperienze ha cambiato radicalmente vita, dando inizio ad una ricerca della felicità tra il buddismo e il Cammino di Santiago. L’autore del libro, difatti, è persona dotata di profonda umanità, che con la sua intelligenza e la sua affabilità ha ottenuto stima e affetto. Sentimenti che oggi rinnoviamo, augurandogli ogni bene possibile per questa sua pregevole pubblicazione.







Silvestro Parise