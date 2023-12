Domenica 17 dicembre, nel cuore del borgo di Melissa, ha avuto luogo il primo evento organizzato dal neocostituito movimento “Futura”, movimento composto da un gruppo di donne residenti nel comune di Melissa, costituitosi ufficialmente lo scorso 26 no- vembre.

La mission del movimento Futura è molto chiara e lineare: contribuire alla valorizzazione del territorio con eventi e iniziative che hanno come filo conduttore quello di riportare in auge tradizioni e valori del comune melissese. L’idea di un movimento composto esclusi- vamente da donne è stata fin da subito ben accolta dalla popolazione femminile di Melissa, sono infatti oltre 20 le componenti del movimento che proprio il 26 novembre hanno eletto il direttivo: Antonella Filosa, Presidente, Anna Lucia Trovato, Vice Presidente e Rosina Ammirati, Segretaria.

Una compagine ben assortita nella quale ogni componente contribuisce con competenze ed esperienze.

Già nell’organizzazione dell’evento di domenica, il movimento ha dimostrato ottime capaci- tà di organizzazione, lavorando in sinergia con l’amministrazione comunale, l’Associazione Genti i Mèlissa e con le cantine e le attività commerciali locali. Anche l’intero allestimento della grotta di Babbo Natale è stato realizzato dai membri del movimento, con il prezioso l’aiuto di due ragazzi melissesi, e quasi interamente con materiali di recupero. La grotta di Babbo Natale potrà essere visitata per tutta la durata delle festività natalizie.

L’evento “Babbo Nel Borgo” si è svolto nel pomeriggio di domenica nel rione “Porta Di Garda” e nonostante il clima piuttosto rigido, ha visto la partecipazione di buona parte della popolazione che, tra la visita alla grotta di Babbo Natale e un giro ai mercatini ha potuto de- gustare le ottime crespelle calde e il vin brûlé. Il tutto allietato dalla musica natalizia.

Il direttivo del movimento si è detto molto soddisfatto per la buona riuscita di questo evento che è stato solo il primo degli appuntamenti in programma e auspica di avvicinarsi sempre di più alla popolazione.

Antonella Filosa in veste di presidente e portavoce del movimento ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato, in particolare i commercianti e le cantine presenti: Calabrottega, Cantine De Luca, Cantina Bruni, Supermercato Filippelli e Tenuta Lonetti.

Un ringraziamento anche per Il Sindaco Falbo e gli Assessori Macrì e Poerio presenti all’e- vento e infine ma non meno importanti ai membri dell’Associazione Genti i Mèlissa che hanno deliziato i partecipanti con le loro crespelle tradizionali.

Al mercatino inoltre erano presenti, con la loro esposizione di giocattoli solidali, anche le suore della Parrocchia di San Nicola Vescovo di Melissa.

Il movimento Futura è carico di idee da realizzare nei prossimi mesi, non manca l’entusia- smo e la convinzione di poter veramente contribuire ad un cambiamento nel modo di inten- dere la promozione e la valorizzazione territoriale, ma anche aiutare fattivamente con azioni di volontariato le famiglie in difficoltà e, per interagire pienamente con la popolazione, il prossimo 14 Gennaio si terrà la prima assemblea pubblica, durante la quale il direttivo esporrà con chiarezza le finalità del movimento Futura.







