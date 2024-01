ADVERTISEMENT

Questa mattina in seduta straordinaria, il Consiglio Provinciale ha deliberato in seguito a quanto disposto dal Governo Nazionale con il Decreto Milleproroghe, l’ aumento ed il mantenimento di un’ ulteriore autonomia scolastica sul territorio Provinciale. Abbiamo con questo atto, per il quale ringrazio il Presidente Sergio Ferrari, per la sua tenacia e costanza nell’ ascolto delle esigenze dei singoli territori, oltre a tutto il Consiglio Provinciale, considerata l’ unanimita’ del voto espresso in aula, dato rilievo ad alcune criticita’ e difficili scelte che il piano di dimensionamento ci aveva fatto intraprendere. Oggi, siamo soddisfatti di aver salvaguardato la storicità dell’ Istituto L. Lilio di Ciro’ ed aver ricostituito una autonomia aggiuntiva per gli Istituti scolastici di Melissa ( accorpante) e Crucoli ( accorpato). Tre comunità che possono continuare ad avere cio’ che la riforma per forza maggiore ed al netto del decreto Milleproroghe stava togliendo. Ora attendiamo fiduciosi l’ approvazione definitiva da parte della Regione Calabria, noi anche in questa circostanza, con equilibrio e senso di responsabilita’, ci siamo adoperati per il bene del territorio e dei suoi cittadini.