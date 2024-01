Con tre vittorie in sei giorni si conclude nel migliore dei modi il 2023 per la Volley Cirò Marina, un anno ricco di gioia e soddisfazioni per una società che continua a crescere, numericamente e qualitativamente, frutto del duro lavoro di tutta i componenti, in primis del presidente Dima e dei due tecnici Stara e Malena che giorno dopo giorno lavorano al meglio per la crescita delle atlete e della società.

Meriti da condividere sicuramente con il main-sponsor CLIMAMARKET che dallo scorso anno sta sostenendo la società non facendo mancare mai il proprio supporto. Come fatto anche dagli altri sponsor come CONAD AFFATATO, 4ESSE DI CARATOZZOLO, l’AVIS di Cirò Marina, GRUPPO VULCANO e COSMOTRAVEL.

Passando alla pallavolo giocata, Domenica 17 Dicembre, a San Giovanni, le ragazze di mister Stara conquistano 3 punti importantissimi con la Silan Volley, con il punteggio di 1-3 (21-25/25-20/21-25/15-25). Una gara bella e combattuta che ha visto nei primi 3 set continui capovolgimenti di fronte, con le due squadre concentrate a darsi battaglia su ogni palla. Ma è la maggior determinazione di capitan Malena, Carluccio e Aromolo a far pendere l’ago della bilancia dalla propria parte coadiuvate dagli ottimi muri di Capria e Dima e dalle precise e puntuali difese e ricezioni di Lettieri e De Rose (all’esordio stagionale). Nel quarto set invece tutto facile per la Volley Cirò Marina che conduce il set dall’inizio alla fine chiudendo set ed incontro sul 15-25, da sottolineare il ritorno in campo dell’opposta Vella dopo il lungo infortunio che l’ha tenuta fuori per più di un mese. Vittoria che consente di portarsi a soli due punti dal 4° posto.

Mercoledì 20 invece, l’under 18, si è imposta con un secco 3-0 contro lo Sporting Magna Graecia (25-22/25-20/25-23).

Partita molto equilibrata in tutti i tre set che ha mostrato i netti miglioramenti di queste ragazze capitanate da Vella e guidate dall’ottima regia di Dell’aquila.

Il primo set vede le catanzaresi scappare sul 8-14, ma gli ottimi attacchi di Mino’ e Vella riequilibrano la gara fino a 19-19, gli ottimi servizi di Affatato e Aloisio consentono alle cirotane di portarsi sul 23-20 e poi di chiudere il set con il punteggio di 25-22.

Il secondo set è all’insegna dell’equilibrio, 4-4, 8-8, 14-14, con Dell’aquila sempre attenta e precisa verso i suoi attaccanti e Capristo e Fezzigna attente in difesa, sono poi gli attacchi precisi di Affatato e Saccomanno a consentire alle padrone di casa di conquistare 4 punti di vantaggio 18-14. Il set si chiude con il servizio di Lamanna sul 25-20.







Nel terzo set mister Stara rimescola le carte inserendo Sestito e Saccomanno nel sestetto iniziale. Nulla cambia dal punto di vista della concentrazione, anzi, il set è fin da subito nelle mani di Vella e compagne che con gli attacchi della stessa Vella, Minò e Affatato creano un vantaggio di 8 punti 18-10. C’è così spazio per l’esordio stagionale di Zucco e Napolitano che entrano in campo visibilmente emozionate. Nel frattempo entra anche l’ottima Zamfirache classe 2011 che risulta subito determinate. Lo Sporting Magna Graecia prova ad approfittare di tutti questi cambi per rientrare nel mach ma è Mino’ a chiudere set ed incontro sul 25-23.

Venerdì 22 Dicembre invece sempre le ragazze dell’Under 18 si impongono a Botricello con il punteggio di 2-3 (16-25/25-20/23-25/25-16/10-15). Chiudendo così questo 2023 nel migliore dei modi: mostrando costanti progressi e duro lavoro negli allenamenti dimostrando il proprio valore e l’attaccamento alla società.

Si chiude così un anno fantastico che ha visto la Volley Cirò Marina vincere il campionato di Serie D femminile e classificarsi al secondo posto nella coppa Calabria di Serie D. Le premiazioni si sono tenute a Vibo Valentia venerdì 20 Novembre alla presenza del Presidente Nazionale Fipav, Giuseppe Manfredi, al Presidente Fipav Calabria Carmelo Sestito, alla Campionessa Europea Sitting Volley Raffaela Battaglia, al Telecronista RAI Maurizio Colantoni e a tantissimi altri ospiti del mondo dello sport.

Sono stati risultati prestigiosi che rendono orgogliosa una società nata soli 3 anni fa che grazie ad un’attenta programmazione e gestione del Presidente Dima e dei tecnici Stara e Malena che hanno come obiettivo ridurre sempre più il gap con altre società con più storia ed esperienza. Alla base ci sono competenza, lavoro quotidiano e voglia di fare, valori che si vogliono trasmettere ai giovani che porteranno avanti questo sport nella nostra terra.