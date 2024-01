Montauro, provincia di Catanzaro – L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 annuncia con profondo dolore l’ultima strage stradale avvenuta poco fa nella località di Montauro. Nel tragico incidente, noto per la pericolosità della strada coinvolta, quattro persone hanno tragicamente perso la vita, due uomini e due donne.

La “strada della morte”, così ribattezzata a causa della sua pericolosità e delle frequenti tragedie, continua a mietere vittime, suscitando sdegno e preoccupazione nella comunità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli uomini della Benemerita Arma dei carabinieri di Soverato, ai quali va il nostro ringraziamento per la loro tempestiva risposta.

Questa ennesima tragedia pone in luce l’urgente necessità di affrontare il problema delle strade pericolose in Calabria e in tutta Italia. Nonostante gli sforzi per progettare e realizzare il Ponte sullo Stretto, il persistere di incidenti mortali dimostra che la sicurezza stradale rimane una priorità urgente.







L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 invita le autorità locali, regionali e nazionali a concentrare i loro sforzi sulla manutenzione e l’adeguamento delle infrastrutture esistenti, garantendo la sicurezza di chi percorre le strade quotidiane. Solo attraverso azioni concrete e investimenti mirati sarà possibile contrastare efficacemente il persistere di tragedie come quella di Montauro e ridurre il numero di vittime sulle strade italiane.