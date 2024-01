Share on Twitter

Share on Facebook

Il Consiglio Comunale di Melissa si è riunito lunedì scorso per discutere e approvare il bilancio preventivo 2024 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), evidenziando una gestione oculata delle risorse e un focus su investimenti strategici.

La decisione di non aumentare i tributi comunali, nonostante l’aumento dei costi di gestione e le sfide legate al caro energia, è un segno di responsabilità verso i cittadini. Il bilancio si concentra su settori chiave come la viabilità rurale, la rigenerazione urbana, la regimazione idraulica, gli interventi sulla costa, i servizi pubblici, il risparmio energetico e il turismo, dimostrando la priorità dell’amministrazione comunale nel migliorare la qualità della vita.

Il riconoscimento della Bandiera Lilla e il finanziamento del campo sportivo sono stati annunciati come gli ultimi due successi dell’amministrazione, sottolineando l’impegno verso progetti di rilevanza sociale e sportiva.







ADVERTISEMENT

Il Sindaco, in una dichiarazione, ha sottolineato la continua attività dell’amministrazione in un contesto difficile, lodando lo spirito di sacrificio e dedizione che caratterizza la compagine amministrativa. Ha annunciato che questo sarà l’ultimo bilancio della sua amministrazione, lasciando un comune solido, senza debiti e con un significativo programma di opere pubbliche.

Il Sindaco ha ringraziato i concittadini per il grande senso civico e il rispetto per il bene pubblico, sottolineando l’importanza di crescere e migliorare insieme. L’approvazione del bilancio di previsione all’inizio dell’anno è stata elogiata come un segno di grande impegno degli uffici e di solida organizzazione.

Infine, al termine del Consiglio, le sorelle Cozza sono state premiate con una targa di ringraziamento per i 40 anni di onorata attività commerciale svolta con la “Macelleria Cozza” nel Comune di Melissa. Il gesto è stato un segno di riconoscenza da parte della comunità per il loro contributo alla vita economica locale.