Mercoledì 10 gennaio alle ore 9,00 presso la palestra del Liceo Classico Pitagora si terrà il seminario “ Il consumo consapevole e sostenibile- prodotti autentici e consumatori informati” tenuto dal professore Gaetano Aiello.







ADVERTISEMENT

L’evento è il primo di un ciclo di conferenze organizzato dalla scuola nell’ambito delle celebrazioni del 90 anniversario del Liceo Classico Pitagora, fondato nel 1934.

Gaetano Aiello, Crotonese e Professore Ordinario presso l’Università degli studi di Firenze in Economia e Gestione delle Imprese (SECS-P/08) dal 2005 e titolare degli insegnamenti di Marketing (principi e strumenti) nella laurea triennale in Economia Aziendale e di Retail Marketing nella Laurea Magistrale in Governo d’impresa. E’ socio dell’Academy of Marketing Science, della Korean Scholars of Marketing Science, della Società Italiana di Management e della European Marketing Academy. I principali interessi di ricerca riguardano l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, lo sviluppo internazionale delle imprese della distribuzione commerciale, il marketing territoriale e la competizione nel settore dei beni ad alto valore simbolico.