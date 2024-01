Nell’incantevole scenario dell’equitazione, tre regioni del Sud Italia – Basilicata, Campania e Calabria – si preparano a convergere nella prima edizione del campionato di Monta da Lavoro Tradizionale, organizzato dalla Fitetrec Ante. Il responsabile Sud della disciplina, Giuseppe Caprio, ha annunciato questo entusiasmante progetto sportivo durante un incontro tenutosi al circolo ippico Ranch Santomauro di Paestum (Sa). La Monta da Lavoro Tradizionale si rivela come una disciplina equestre ricca di sfide, abbracciando quattro discipline differenti, tra cui addestramento classico, attitudine, sbrancamento di un vitello e gimkana veloce.

Il cuore pulsante di questa competizione sarà il Circuito Interregionale, articolato in tre emozionanti tappe. La prima tappa avrà luogo presso la nuova arena del Centro Ippico Yeguada De Leo Vincenzo a Cirò Marina, un luogo che promette di essere la cornice perfetta per l’inizio di questa straordinaria avventura. La seconda tappa trasporterà i partecipanti nel suggestivo scenario del Ranch Santomauro a Paestum (Sa), mentre la terza e ultima tappa si svolgerà presso Ciranna Horses nella pittoresca regione della Basilicata.







Uno degli elementi chiave di questa competizione è l’instancabile preparazione dell’istruttore De Leo, che si adopera per convocare la squadra di gara. Questa squadra, una volta formata, si proporrà di competere al Campionato Italiano 2024 di Monta da Lavoro e Addestramento Classico, rappresentando non solo le proprie regioni d’origine ma anche l’intero spirito dell’equitazione tradizionale.

La Monta da Lavoro Tradizionale si appresta a diventare il punto focale delle competizioni equestri nel Sud Italia, unendo culture e tradizioni in un contesto sportivo unico. Con la prima tappa imminente presso il Centro Ippico Yeguada De Leo, gli appassionati di equitazione possono aspettarsi emozionanti sfide e spettacoli straordinari. Questo nuovo capitolo nella storia delle competizioni equestri promette di trasformarsi in un’avventura indimenticabile, in cui la grinta, la precisione e la connessione tra cavaliere e cavallo si fondono in un’esperienza straordinaria.