Il Comune di Cirò Marina ha recentemente ricevuto un dono di grande valore culturale grazie al generoso gesto del Prof. Giuseppe Virardi. Il Sindaco, Sergio Ferrari, ha annunciato con entusiasmo l’incontro avvenuto oggi presso il Municipio, durante il quale il Prof. Virardi ha donato all’Amministrazione Comunale due volumi del ‘Dizionario del dialetto e della cultura cirotana’.

L’opera rappresenta una risorsa significativa per la comunità di Cirò Marina, consentendo di approfondire la conoscenza del proprio dialetto, delle tradizioni locali e della cultura radicata nel territorio cirotano. Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio lessicale e storico della zona, sottolineando come il dizionario possa essere uno strumento prezioso per tutti coloro che desiderano esplorare le radici linguistiche e culturali della comunità.

Il Prof. Virardi, nel corso dell’incontro, ha condiviso il suo entusiasmo per la promozione dell’identità locale, affermando: “Un’opera che vuole essere un ponte tra le generazioni, un testimone vivo e pulsante, quale l’onomastico che vuole positivamente esplicitare le nostre generazioni in valori positivi, quali l’onestà, la lealtà, la solidarietà, l’amicizia, l’amore, l’impeto amoroso, l’impeto al lavoro, l’impeto alla pazienza, all’altruismo, alla famiglia, all’amicizia, all’amore. Un dizionario che vuole alimentare i sentimenti e far nascere l’interesse per la nostra storia, le nostre radici, la nostra identità, la nostra sapienza, la nostra saggezza”.







Il Sindaco Ferrari ha accolto con gratitudine il dono del Prof. Virardi, evidenziando l’impegno dell’Amministrazione a diffondere questo prezioso patrimonio, con particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole. In particolare, si è proposto di coinvolgere le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo grado nell’area del cirotano, avviando un progetto educativo mirato alla promozione e alla comprensione delle radici culturali locali.

Questo gesto di generosità del Prof. Virardi è stato accolto con grande apprezzamento dalla comunità di Cirò Marina, che guarda con entusiasmo alla possibilità di approfondire la propria identità culturale attraverso la consultazione di questo prezioso dizionario. Grazie Prof. Virardi, per il tuo contributo significativo alla conservazione e alla promozione della cultura cirotana.