Il prossimo 25 gennaio alle ore 15.30, la Sala Regina della Camera dei Deputati sarà il prestigioso palcoscenico per la cerimonia di premiazione dei vincitori della 9a edizione del Premio Nazionale Giovanni Grillo. Questo riconoscimento, dedicato ai migliaia di Internati Militari italiani della Seconda Guerra Mondiale, è ideato e promosso dalla Fondazione Giovanni Grillo, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Aeronautica Militare, dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, di Rai per la Sostenibilità e Media Partnership di Rai Cultura.

Per gli Istituti secondari di primo grado, il Premio è stato conferito all’elaborato “Quello che le foto ci dicono”, un video con presentazione del sito internet, realizzato dalla classe 2°B della Scuola Media Giovanni Pascoli di Polcenigo, appartenente all’Istituto Comprensivo Zanzotto di Caneva (PN).

Gli Istituti secondari di secondo grado hanno visto due elaborati primeggiare ex aequo: il video “Liberi di scegliere”, realizzato dalla classe 4°E dell’Istituto Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” di Firenze, e il cortometraggio “Never forget”, realizzato dalla classe 5°A dell’Istituto Istruzione Superiore “Camillo Rondani” di Parma.







La Commissione di Valutazione ha inoltre deciso di conferire Menzioni Speciali ad altri due straordinari contributi: la canzone “La marcia del soldato”, realizzata dalla classe 2°B dell’Istituto Comprensivo Statale “M. Buonocore- A. Fienga” di Meta (NA), e il video “Giorno 22 Novembre”, prodotto dalle classi 2°F e 3° B dell’Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” di Salzano (VE).

L’edizione 2024 del Premio Nazionale Giovanni Grillo mira a stimolare la riflessione degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sul valore della Memoria, intesa come patrimonio comune di ogni popolo, da cui attingere l’ispirazione per un rinnovato impegno sociale.

Michelina Grillo, Presidente e ideatrice del Premio, sottolinea l’importanza della Memoria come tesoro inestimabile che illumina il passato, il presente e il futuro di ogni nazione. La Memoria non è solo l’insieme di eventi storici, ma un patrimonio immateriale che plasma l’identità e il carattere di una comunità. Grillo invita a un nuovo e più intenso impegno civico ispirato al dovere sacro di difendere la Patria, richiamando l’esempio degli Internati Militari italiani che, rifiutando il nazifascismo, hanno sacrificato la loro vita per la democrazia e la pace.

L’articolo 52 della Costituzione repubblicana, secondo Grillo, richiama un patto morale di difesa della Patria che si manifesta non solo attraverso le armi, ma anche tramite azioni di solidarietà, amore per il dialogo e rispetto reciproco. La difesa della Patria diventa così un impegno personale per contribuire alla tutela dei valori fondamentali della Repubblica. La cerimonia di premiazione rappresenta un momento di celebrazione e riflessione su questo importante percorso educativo che il Premio Nazionale Giovanni Grillo offre agli studenti.