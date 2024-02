L’ IPSIA A.M. Barlacchi, la Dirigente Scolastico Serafina Rita Anania, ha ospitato la Decima Edizione del concorso Borsa di Studio dedicata alla figura di Giovanni Palatucci, presieduta dal Cav. Vincenzo Costa, in occasione della Giornata della Memoria.

Questa ricorrenza internazionale di ricordare la figura di Palatucci- ha detto la Dirigente Anania- rappresenta un momento di grande crescita per gli alunni dell’Istituto Barlacchi, che hanno accolto con consapevolezza e attenzione il progetto di realizzare in forma grafica e fumettista il racconto della vita e delle gesta del vice questore reggente di Fiume, il quale si era opposto alle leggi fasciste. Il sacrificio di Palatucci- prosegue la Dirigente Anania- è un esempio di coraggio e umanità che deve essere ricordato e tramandato alle future generazioni per ricordare la Shoah e il sacrificio di tutti coloro che, come Palatucci, si sono opposti al nazismo e al genocidio degli ebrei, per evitare che simili tragedie si ripetano, prevenire e fermare ogni forma di intolleranza e di odio nel mondo.

Il Cav. Costa ha ripercorso la vita di Palatucci: “Il Servo di Dio e Giusto fra le Nazioni- Il Questore Buono”, e gli orrori del periodo nazifascista per concludere poi , altre slides dei lavori dei ragazzi dell’I.P.S.I.A. nel tema del concorso Grafica e Fumettistica :“ Giovanni Palatucci “ Servo di Dio e Giusto fra le Nazioni – Il Questore Buono”. Giovanni Palatucci, Questore reggente la Questura di Fiume, morto il 10 Febbraio 1945 a solo 36 anni nel campo di concentramento di Dachau in Germania, dopo avere salvato oltre 5.000 Ebrei.







Sono risultati vincitori del concorso primo classificato Ex-Equo Sara Ceraulo e Francesca Carvello della classe V sez. H coadiuvati dai docenti Nicola Garcea,

Elisabetta Marchio e Concetta Masi. A vincitori è stata assegnata la borsa di studio di 250 euro ciascuna, inoltre una Targa Ricordo del Maestro Cav. Michele Affidato ed un’ attestazione di Benemerenza.

Presenti alla manifestazione tenutasi presso la palestra dell’Istituto, associazioni, autorità militari e religiosi, nonché l’Assessore alla cultura del Comune di Crotone Avv. Nicola Corigliano, i quali hanno evidenziato la figura del questore per il quale è in corso la causa di beatificazione come ha sottolineato Don Ezio Limina. Anche Filippo Sestito del CSV Calabria Centro ha raffrontato il periodo dello sterminio nazista all’attuale situazione creatasi. I Militari Rossella Pozzebon, Antonio Cerbone, Gianluca Prestia, Gianluca Prestia evidenziando la figura di Palatucci si sono soffermati nel ribadire l’importanza di portare avanti tali eventi nelle scuole, per non dimenticare.