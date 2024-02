Anila Dahriu

Poesie intense e problematiche nelle quali il dolore ha una parte preponderante, anche se non trova dove rifugiarsi, una direzione da seguire per purificarsi.

La parola scava nel profondo e lo fa con convinzione e fermezza come se avesse una missione da compiere e spesso s’affaccia su abissi profondi che sembrano bocche fameliche dell’inferno.

Si tratta di una poesia impegnata, che si muove dal sentimento alla politica, dalla sofferenza alla volontà di riscatto, che guarda alla Patria, al sacrificio delle madri e che vorrebbe conoscere le ragioni della sofferenza, avere una spiegazione plausibile.

Il poeta sembra un figlio che cerca il perdono alla madre per quel senso di vuoto e di impotenza che avverte vagare tra le case e i campi che sembrano avere preso i colori della violenza.

Sono poesie della rivolta, poesie civili dense di vita e di ideali, ricche di pathos, di partecipazione autentica e di rara bellezza stilistica.

Anila Dahriu

1- Vittoria invisibile

Era rimasta la solitudine del campo

sotto le foglie del granturco,

perfino nelle mani dei bambini

del quartiere infangato.

Nelle paludi il sole evaporava,

inquieto scriveva la frustrazione del vento .

Le fanciulle stavano sotto il fieno

e gli alberi facevano ombra.

L’amore era fatto di preghiere,

la vittoria invisibile,

un dono inaspettato.

C’ero pure io sotto la pelle rovinata

con i panni arrugginiti dai raggi del sole

e misuravo i colori del campo.

La vita è breve, diceva l’uomo,

perciò in silenzio faceva del bene.

2-Per prima era il fuoco

Come un cane

con la pelle trasparente del villaggio

La mia vita rimane appesa alla quercia.

La Guerra e il Potere

Offrono solo male

Il mondo fluttua e si dispera

Per i giganti perduti.

Verso l’oceano

la mia spada luccica

sul traditore.

La civiltà nasce col primo fuoco

Così l’uomo

cominciò a costruire il mondo,

mio caro fratello.

3- L’ANALOGIA INFINITA

Con le voci dell’erba selvatica

si svegliano le finestre del villaggio.

Al mattino i cavalli rimasti fuori

si liberano dal buio della notte.

Le donne nate dalla terra riempiono

le case con il fuoco e con sbuffi di fumo.

Riscaldano i panni vecchi,

poi sospirano vive nel cortile.

Sono andate in sposa

sopra cavalli

cullati dal vento

dopo anni d’attesa

nei villaggi.

Con sospiri celesti

con i campi strapazzati

con i canti mortuari

con i signori alle sbarre

per conciliare il sogno.

4. Delusione totale

Cara madre,

io sono nato dalle parole,

le stesse chiuse nella bara nera,

e sono schiavo della mia pelle

come un pirata assassinato

nelle strade di Tirana.

Con la barba e la pistola,

come tutti gli albanesi,

con la nostalgia luminosa

del sud dei Balcani

per occuparmi di tutto.

Mia cara madre,

le cose si risolvono solo con la Guerra?

Oh madre cara

Nessuna maledizione mi potrà colpire.

Sono solo deluso

per la parola “pace”

che non si trova da nessuna parte.

La patria e i suoi panni viaggiano,

non sanno che meta prendere.

Cara madre,

sono deluso, pace

è solo una parola.

Se morirò, sappi

che non ho voglia di rinascere

in questa terra.

5. INCORAGGIAMENTO

Ormai

tutto va in profondità.

La distanza si seppellisce nel buio terrificante.

Il cielo cieco

come un salice di fiume.

Si leva un sospiro.

Noi siamo in mezzo, armati dalle fiamme

d’ una guerra conclusa,

terra spenta, non più patria.

Dovevamo fare pace con gli abissi

e coprire con il mantello del diavolo

i nostri caduti.

3 agosto 1998

6-RITRATTO DEL VENTO

Il fiume ha il colore del nord.

Era il ritratto del vento

sull’albero.

È stato costruito dall’uomo.

Aveva un’altra vista

della vita

tra la pioggia e il campo.

Dall’altra parte della montagna

erano uccelli che uscivano

dalla palude

insieme a quegli incubi malefici.

Sul lato sinistro del villaggio

non c’era via d’uscita

per portarti

nella stagione dei pioppi,

nel vortice

di casa mia.

7-IL CREPUSCOLO COPRE TUTTO

Il crepuscolo copriva tutto,

anche la luce degli alberi,

dava vita

a quel grigio inqueto della città

di Tirana.

Era l’ anno del perdono e dei peccati

e della solitudine dei sogni

dicevano i maghi.

Il crepuscolo copriva tutto,

anche la pozzanghera della vita,

quell’oggetto abbandonato

sulle strade non protette.

Forse

era l’anno della resurrezione dei morti,

del fango in eccesso,

scrivevano i poeti.

Del pentimento promesso a Dio.

La mano grande del crepuscolo.

8-FANTASIA SPORCA

I cavalli scapparono

scolpendo sotto la pioggia

ll campo nero del dolore.

Dall’evento, con il volto vivo,

sulle spalle portano la lettera

alla provincia

con la fantasia sporca

nelle tue mani.

I giornali furono strappati

Perché troppo somiglianti

alle donne dai capelli sciolti

nelle notti orribili.

Cani fedeli della luna

scendevano dalla montagna

traballanti,

dormivano nella coda del pianeta.

Oh Dio!

forse non ho abbandonato la Patria

dietro la porta dell’aereo.

Ma è una marea la gente scortese.

Rimango in silenzio.







CHI E’ IL DR. MUJO BUCPAPAJ?Il poeta Mujë Buçpapaj è nato a Tropoja, Albania (1962). Si è laureato presso la facoltà di Lingua e Letteratura Albanese, Università di Tirana (1986)Negli anni 1991-1992 ha studiato sceneggiatura presso il Kinostudio “Alshqiperia e Re”, Tirana, oggi “Albafilmi”.

DR. MUJO BUCPAPAJ

Muje Buçpapaj è dott. di scienze letterarie con una tesi sulla sopravvivenza della poesia albanese durante la censura comunista.

È uno dei fondatori del pluralismo politico e della stampa libera in Albania (1990), giornalista per molti anni dei più diffusi giornali di Tirana, è direttore del Quotidiano Nazionale, della Casa Editrice “Nazionale” e dell’Istituto di studi e progetti nazionali.

Negli anni 1991-2005 è stato cofondatore e giornalista del primo giornale d’opposizione nel paese dopo 50 anni di dittatura comunista “Rilindja Demokratike” e fondatore del giornale “Democratic Tribune”.

Negli anni 2005-2009 è stato direttore del Centro Culturale Internazionale di Tirana, mentre negli anni 2010-2014 è stato direttore dell’Ufficio Copyright Albanese di Tirana.

Dal 2014 in poi ha assunto la direzione delle Pubblicazioni Nazionali.

Attualmente è anche docente presso l’Università “Luarasi” di Tirana, dove insegna Scrittura accademica.

Buçpapaj è uno dei più importanti esponenti della poesia albanese contemporanea. Ha ricevuto numerosi e prestigiosi premi internazionali dalla Grecia agli USA ed è uno dei più importanti manager della cultu del Paese Elaborat

È organizzatore e moderatore di numerosi convegni internazionali tenuti a Tirana sui problemi dell’arte, della letteratura e del diritto d’autore.

È autore di numerosi libri di studio di letteratura e di poetica, ma anche di centinaia di scritti giornalistici, di critica, di saggi, di studi anche sui problemi regionali, sulla sicurezza nazionale nonché sulla gestione dell’arte nelle condizioni del mercato, delle politiche culturali e della politica nazionale. strategia della cultura.

È conosciuto come uno dei più forti dibattitori pubblici sui problemi della transizione albanese, sugli sviluppi politici regionali e sulla democrazia nel suo complesso. È il fondatore del giornale/rivista Nazionale” e suo direttore. Vive, lavora a Tirana, insieme alla moglie e alle due figlie.