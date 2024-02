Anche Strongoli ora ha un gruppo di Prociv Italia presente sul proprio territorio. È nata infatti l’Associazione Prociv Italia ODV Strongoli. Si tratta di un’associazione di protezione civile, aderente alla Prociv Italia nazionale, costituita il 21 luglio 2023 da nove soci fondatori di Strongoli che, insieme, hanno deciso di dar vita ad un’associazione di volontariato senza scopo di lucro operante nel settore della Protezione Civile, e dedicando il proprio tempo e la propria professionalità per il sociale, per il territorio e per la popolazione. La Prociv Italia ODV Strongoli, così denominata, si inserisce a pieno titolo nel mondo del volontariato locale: è stata regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate il 23 agosto 2023. Presidente dell’associazione è stato nominato Luigi Cav. Bisceglie; il Direttivo risulta composto da Leonardo Avv. Iannotta, vice presidente; da Giovanni Dott. LeRose, tesoriere; da Giuseppe Dott. Capalbo, segretario; e dal consigliere Giovanni Labernarda. All’interno dell’associazione di volontariato sono stati assegnati anche altri incarichi: responsabile dell’ufficio legale è stato nominato l’Avv. Leonardo Iannotta; Revisore legale, il dott. Luigi Greco; responsabile emergenze, Geom. Mario Levato; caposquadra: Salvatore Gallello. A pochi mesi dalla fondazione, l’associazione può contare già di ventuno volontari iscritti ed in possesso del corso base obbligatorio per poter operare in caso di calamità; le porte dell’associazione rimangono comunque aperte per futuri e nuovi ingressi pronti ad intraprendere il percorso formativo per equipararsi ai volontari. L’associazione ha sede legale in Via Vittorio Emanuela n. 36 a Strongoli. In pochi mesi il Direttivo ha adempiuto alle iscrizioni del settore. Registrata presso l’Agenzia delle Entrate il 23 agosto del 2023. La Prociv Italia ODV Strongoli è stata iscritta al Registro regionale della Calabria del Runts con Decreto n. 13822 del 2 ottobre 2023; mentre con Decreto Dirigenziale n. 16276 del 10 novembre 2023 è stata iscritta all’Albo Regionale di Protezione Civile della Calabria e presente nella sezione della Colonna Mobile Regionale. L’associazione è iscritta inoltre al sistema PC2 della Regione Calabria che attraverso una piattaforma permette di interfacciarsi con le dinamiche e le novità della Protezione Civile regionale. Le finalità associative sono state confermate dal Presidente Luigi Cav. Bisceglie il quale ha dichiarato: “ci ispiriamo ai principi di volontarietà, democraticità, non abbiamo scopo di lucro e perseguiamo esclusivamente finalità di solidarietà sociale; in particolare l’associazione agisce per sviluppare la crescita di una coscienza di massa per favorire forme di autorganizzazione, formazione della popolazione, nel campo della Protezione Civile, della Sanità e della Tutela Ambientale” ed aderisce alla Prociv Italia nazionale. A pochi mesi dalla costituzione la Prociv Italia di Strongoli ha già partecipato a numerosi eventi con presenza in pubbliche manifestazioni: Presepe Vivente, la Festa di Santa Teresa. Su attivazione della Protezione Civile Regionale è stata presente a Torre Melissa anche in occasione della demolizione del Palazzo Mangeruca, ecomostro confiscato alla ndrangheta, lo scorso 17 dicembre 2023. Dal gennaio 2024, attraverso una convenzione con il Co.Pro.S.S. cura nel territorio il servizio di trasporto per gli alunni con disabilità fisica nel territorio di Strongoli. Lo scopo dell’associazione Prociv Italia ODV Strongoli è dunque quello di supportare il Comune di Strongoli nelle emergenze ed è pronta anche per l’assistenza alla popolazione in caso di calamità naturali. Inoltre essendo parte integrante di una colonna mobile nazionale composta da uomini e mezzi di tutta Italia può partecipare a eventi di carattere nazionale; mette a disposizione dei cittadini strongolesi le proprie competenze, la propria professionalità, la passione dei propri membri e la propria attività volontaria per soccorrerli, per proteggerli e tutelarli ogni qual volta l’intervento della Protezione Civile si rendesse indispensabile.

Gianni LeRose