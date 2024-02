RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

“Fratelli d’Italia fa il suo ingresso dalla porta principale nel Consiglio provinciale di Crotone. L’unico a concorrere con il simbolo, il partito ha conquistato per la prima volta, un seggio, con l’elezione di Saverio Punelli. Questo straordinario successo alle Provinciali è il coronamento di un percorso importante costruito dalla sua classe dirigente, con in testa il coordinatore provinciale Michele De Simone, che sta facendo un ottimo lavoro in quel territorio”.

E’ quanto afferma Antonio Montuoro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, all’indomani dello scrutino.

“Punelli – aggiunge Montuoro – è un giovane amministratore che ricopre la carica di presidente del Consiglio Comunale di Crucoli. E sono certo che saprà svolgere al meglio il ruolo che gli è stato assegnato”.







Montuoro, quindi, ringrazia “per il risultato conseguito, tutti i componenti della lista di Fratelli d’Italia che, anche se non eletti, hanno dato un forte contributo per raggiungere l’obiettivo del seggio. Fratelli d’Italia è un partito in forte crescita, con un sempre maggiore radicamento sul territorio, che fa emergere la sua spiccata vocazione a essere una compagine attenta alle istanze della gente. E questo traguardo è stato raggiunto grazie anche a tutti quegli amministratori che ogni giorno ci mettono la faccia per cercare di risolvere i problemi delle comunità e che a queste elezioni provinciali hanno deciso di dare fiducia alla lista di Fratelli d’Italia”.

“Vista l’ottima performance – conclude Montuoro – è il momento giusto per creare maggiore coesione nel centrodestra crotonese, per affrontare al meglio le prossime sfide, che riguardano un territorio importante che ha bisogno di una classe dirigente all’altezza delle sue enormi potenzialità”.