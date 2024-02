Il Comune di Melissa, nel costante impegno per il supporto alle attività economiche locali, ha emanato un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati alle piccole e micro imprese operanti nel settore commerciale e artigianale. Questa iniziativa mira a favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese locali, contribuendo così alla vitalità economica della comunità.

Dotazione finanziaria e Criteri di ammissibilità

La dotazione finanziaria messa a disposizione ammonta a un totale di euro 37.383,00. Possono beneficiare di questo sostegno le piccole e micro imprese che operano nel settore commerciale e artigianale, gestendo un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Melissa.

Per poter accedere ai contributi a fondo perduto, le imprese interessate devono presentare la domanda di partecipazione entro le ore 12:00 del 18 marzo 2024. La procedura di richiesta è stata semplificata per agevolare le imprese, garantendo al contempo la trasparenza e la correttezza del processo.







Parole del sindaco sulla iniziativa

Il Sindaco del Comune di Melissa ha rilasciato una dichiarazione confermando l’impegno continuo nell’appoggiare le attività della comunità locale. Ha sottolineato che, oltre al mantenimento dei tributi comunali che non sono stati aumentati negli ultimi cinque anni, si è deciso di destinare alcune risorse residue legate ai trasferimenti dei Fondi Covid-19 per sostenere ulteriormente le imprese locali.

Il Sindaco ha dichiarato: “Continua l’attività di sostegno alle attività della nostra Comunità. Oltre al mantenimento dei tributi comunali che in 5 anni non sono stati assolutamente aumentati, mettiamo a disposizione alcune risorse rimaste nella disponibilità del nostro Ente legate ai trasferimenti dei Fondi Covid-19. Come fatto in passato, le strutture comunali sono disponibili a dare tutta l’assistenza necessaria per la compilazione della documentazione, certificata dai commercialisti che hanno assistito le varie attività.”

Il Comune di Melissa invita dunque tutte le imprese idonee a presentare la propria domanda e a usufruire di questa opportunità di sostegno economico, contribuendo così al rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale. L’obiettivo è quello di promuovere la crescita economica sostenibile e consolidare il benessere della comunità.